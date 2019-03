Sergiu Oprescu, Președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor și Președintele Alpha Bank, a declarat, în cadrul unei conferințe prilejuite de prezentarea ”Studiului privind creșterea intermedierii financiare în România”, că reprezentanții industriei bancare nu s-au mai întâlnit cu oficialii Ministerului Finanțelor Publice de ultima întrevedere, care a avut loc la finalul lunii februarie, când a fost discutat impactul pe care-l poate avea aplicarea taxei pe active.

”Noi nu am avut o altă întâlnire în afară de cea din luna februarie. Am rămas însă în comunicare, în sensul în care am stabilit alcătuirea unor grupuri de lucru și am transmis un punct de vedere a comunității bancare cu propuneri care vizează minimizarea impactului OUG 114”, a menționat Sergiu Oprescu.

Oficialul Asociației Române a Băncilor a arătat că nu ar vrea să se înțeleagă că băncile au renunțat în acest fel la ideea că suprataxarea industriei nu este bună, într-o formă sau alta. De asemenea, Sergiu Oprescu a subliniat că dacă se menține dorința de a taxa activele bancare, comunitatea bancară nu încearcă decât să găsească acele mecanisme prin care să fie limitate efectele negative.

”Am propus stabilirea unui coridor de taxare a activelor. Mai exact, băncile care au pierderi să nu fie taxate, iar în cazul băncilor cu profit să fie aplicată o taxă de la un anumit plafon. Dar, vreau să subliniez că nu suntem în logica în care spunem că vrem să fim taxați puțin pentru că așa ne place, ci încercăm prin toate mijloacele să găsim căile prin care să limităm impactul actului normativ”, a spus Sergiu Oprescu.

Pe de altă parte, Florin Dănescu, Președintele Executiv al Asociației Române a Băncilor a evidențiat că în mod categoric varianta renunțării definitive la taxa pe activele bancare este cea mai bună soluție în momentul față. Totuși, dacă autoritățile nu vor dori să anuleze actul normativ, este firească dorința comunității bancare de a se identifica forma cea mai puțin nocivă pentru industria bancară și pentru economie în ansamblu. În același timp, din punctul său de vedere, termenul de plicare a OUG 114 ar trebui amânat în orice formă va fi reconfigurat, pentru a da timp băncilor să-și ajusteze modelul business în conformitate cu noile reglementări.