Clientii Raiffeisen Bank au la dispozitie Smart Hour prin care pot face schimburi valutare lei-euro sau euro-lei la cursul BNR valabil la data efectuarii schimbului, pentru o ora, de la 10:00 la 11:00, de luni pana vineri.

In noile aplicatii de mobile si internet banking, Smart Mobile si Raiffeisen Online, clientii Raiffeisen Bank pot schimba pana la 1.500 euro/zi, intre conturile proprii Raiffeisen Bank.

Oferta speciala Smart Hour este valabila pana la 29 noiembrie 2019.

“Ne dorim sa le oferim clientilor cat mai multe produse si servicii care sa fie potrivite stilului lor de viata. Dincolo de plata ratelor in euro, clientii nostri fac schimburi valutare lei-euro si pentru cumparaturi online sau pentru calatoriile pe care le fac in strainatate. Pot sa va spun ca Smart Hour este doar unul dintre beneficiile pregatite in noile aplicatii de mobile si internet banking lansate anul acesta. Cu siguranta vor mai urma si altele” a declarat Catalin Munteanu, director executiv Directia Clienti Persoane Fizice, Raiffeisen Bank.

Pentru a putea face schimburi valutare la cursul BNR valabil la data efectuarii schimbului, clientii Raiffeisen Bank pot sa acceseze noul Smart Mobile, de pe orice smartphone iOS sau Android, sau noul Raiffeisen Online, de pe desktop. Noul Smart Mobile poate fi descarcat din Google Play sau AppStore, iar noul Raiffeisen Online poate fi accesat de pe site-ul raiffeisen.ro.

Utilizarea aplicatii Smart Mobile si Raiffeisen Online are 0 costuri pentru clientii Raiffeisen Bank, care aleg unul dintre pachetele de cont curent ZERO Tot sau ZERO Simplu. Daca nu au inca un cont de euro, pentru a beneficia de Smart Hour, clientii il pot deschide direct din noile aplicatii. Mai multe informatii despre pachetele de cont curent Raiffeisen Bank pot fi gasite pe site-ul raiffeisen.ro.

Peste 80% dintre clientii Raiffeisen Bank fac zilnic schimburi valutare lei-euro sau euro-lei de pana la 1500 euro. Banca a setat astfel o limita de tranzactionare care sa acopere nevoile majoritatii clientilor bancii.

Cursul BNR in Smart Hour este cursul valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) considerat valabil pentru ziua efectuarii schimbului. Calcularea si publicarea cursurilor de schimb ale pietei valutare din Romania de BNR se realizeaza in fiecare zi bancara, la ora 13:00, pe baza cotatiilor afisate de societatile bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.