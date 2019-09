Sorana Baciu și Mariana Antoniou au fost numite în calitate de noi membre ale Consiliului de Administrație al Alpha Bank Romania, se precizează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Sorana Baciu este consultant internațional în management, cu experiența de peste 20 de ani în elaborarea strategiilor și finanțarea afacerilor, precum și în managementul unor companii internaționale și locale.

Mariana Antoniou are o experiență extinsă în contabilitate și taxe. Ea s-a alăturat Alpha Bank în anul 1987, iar în 2013 a fost numită senior manager al Diviziei de contabilitate și taxe.

Christos Giampanas, Președintele Consiliului de Administrație al Alpha Bank Romania a declarat: “Doresc să le urez bun venit în Consiliul de Administrație al Alpha Bank Romania doamnei Sorana Baciu și doamnei Mariana Antoniou. Sunt convins că experiența și expertiza dumnealor vor consolida structura Consiliului și vor îmbunătăți guvernanța noastră corporativă.“

Biografie Sorana Baciu

Doamna Sorana Baciu a construit o cariera internatională în sectorul băncilor comerciale și de investiții și de asemenea în industria de petrol si gaze. A activat in functii de management executiv, cât si non-executiv, ca membru in consilii de administrație. Este activă in câteva ONG-uri care promovează buna guvernanță corporativă și diversitatea în leadership si este președinte al Asociatiei Administratorilor Independenți din România. Doamna Baciu a absolvit Academia de Studii Economice din București, având un Master în Relații Economice Internaționale, precum și Universitatea McGill din Montreal, Canada, unde a obținut un Master în Managementul Politicilor Economice.

Biografie Mariana Antoniou

Dna Mariana Antoniou s-a alăturat Alpha Bank S.A. în anul 1987. În anul 2013 a fost numită senior manager al Diviziei contabilitate și taxe din cadrul băncii. Este membră în consiliile de administrație la mai multe companii din Grup. În anul 2014 s-a alăturat Hellenic Banking Association (HBA) în calitate de șef al Comisiei de contabilitate și reprezintă HBA în cadrul Comitetului de Contabilitate al Federației Europene a Băncilor. A studiat administrarea afacerilor și contabilitate la Athens University of Economics and Business și deține un MBA de la Hellenic Management Association.