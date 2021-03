DB Global Technology, centrul de tehnologie al Deutsche Bank de la București, specializat în principal în dezvoltarea de software pentru sectorul financiar-bancar, anunță numirea lui Stefan Schaffer pe poziția de Head of DB Global Technology. Stefan se alătură echipei de pe poziția de Head of Chief Information Office în cadrul diviziei „Technology, Data & Innovation Private Bank” a Grupului, se menționează într-un comunicat de presă remis de companie.

Stefan are o experiență de aproape 30 de ani în dezvoltarea de soluții IT pentru business. De-a lungul carierei sale, a dezvoltat produse și servicii IT pentru diferite companii, a coordonat proiecte majore de integrare de unități de business, precum și dezvoltarea de aplicații pentru gestionarea riscului și conformitate. În iulie 2020, s-a alăturat grupului Deutsche Bank după o experiență ca partener într-o companie multinațională din domeniul serviciilor profesionale, unde a fost responsabil de utilizarea tehnologiei în servicii anti-fraudă și conformitate. Stefan Schaffer deține o diplomă în matematică și informatică de la Universität Karlsruhe (în prezent Karlsruhe Institute of Technology).

„Sunt foarte fericit să mă alătur uneia dintre cele mai dinamice unități a grupului Deutsche Bank”, declară Stefan Schaffer. „DB Global Technology a dovedit deja că este o piesă esențială în transformarea tehnologică a bancii, livrând constant soluții inovatoare, performante, fiabile și scalabile pentru nevoile de business ale Deutsche Bank. Sunt nerăbdător să lucrez alături de această echipă extraordinară și de managementul local.”

Dilipkumar Khandelwal, Coordonator Global al Centrelor de Tehnologie ale Deutsche Bank, a adaugat: „Obiectivul nostru este să continuăm evoluția strategică a centrului de tehnologie de la București și să consolidăm parteneriatul dintre echipele noastre din întreaga lume. Sunt convins că Stefan și echipa vor continua să livreze soluții excelente pentru activitatea noastră și să promoveze și mai mult profesioniștii centrului din București.”

Stefan Schaffer își va exercita atribuțiile în parteneriat cu echipa locală de management și cu Paul Batog, care va prelua o serie de responsabilități de coordonare a centrului, în plus față de rolul actual de director al Departamentului de Achiziții Globale.

În 2021, DB Global Technology va continua să își extindă echipa locală și să dezvolte proiecte noi. Centrul din București a atins pragul de 1.000 de angajați și colaboratori și continuă să își mărească echipa cu specialiști în tehnologii cloud, securitate informatică, networking și platforma SAP S/4HANA.

„Ne bucură numirea lui Stefan Schaffer pe poziția de Head of DB Global Technoloy deoarece acest lucru marchează o nouă etapă de maturitate pentru centru, care continuă să coordoneze proiecte din ce în ce mai complexe și să aibă responsabilități suplimentare. De asemenea, acest lucru este un vot de încredere în capacitatea centrului de tehnologie din București de a livra produse și servicii competitive la nivel global pentru industria financiară”, a adaugat Mihai Ionescu, Chief Country Officer Deutsche Bank Romania.

Deutsche Bank este prezentă pe piața din România din anul 1998, oferind produse și soluții personalizate pentru Corporate, Investment și Transaction Banking, pentru clienți corporativi și instituționali, precum și servicii de Private Wealth Management pentru clienții persoane fizice. Deutsche Bank este una dintre cele mai importante bănci germane, câștigând în mod repetat distincția de „cea mai importantă bancă” în Europa Centrală și de Est. Deutsche Bank este un partener tradițional al autorităților române și a contribuit la unele dintre cele mai importante tranzacții financiare din România (în sectoarele energetic, de transport și al locuințelor sociale).

Deutsche Bank înțelege impactul pe care lumea digitală îl are asupra modului în care își desfășoară activitatea și este implicată în multiple proiecte de digitalizare. Obiectivul Deutsche Bank este să fie lider în domeniul digitalizării și, cu ajutorul tehnologiei, să transforme capacitățile digitale ale băncii în domenii precum produse și servicii bancare, IT, operațiuni și funcții de control.