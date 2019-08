Raiffeisen Bank a publicat a zecea editie a Raportul de Sustenabilitate care prezinta indicatorii non-financiari din 2018 si performanta bancii din perspectiva sustenabilitatii si a responsabilitatii sociale.

Raportul “10 ani de leadership in sustenabilitate” cuprinde, informatii despre performanta economica, impactul social, masurile de protejare a mediului, combatere a coruptiei si promovare a diversitatii.

Raiffeisen Bank a fost una dintre primele companii din Romania care a efectuat o raportare a indicatorilor nefinanciari, inca din 2009. Diferenta pe care banca a facut-o in peisajul local al raportarii de sustenabilitate este ca, din 2009, a raportat anual indicatorii nefinanciari, fara intrerupere.

Raiffeisen Bank si-a asumat acest demers ca pe un mod de a explica cum face banking si ca pe un angajament reinnoit an de an de a contribui la dezvoltarea economica durabila a comunitatilor din care face parte.

“Faptul ca de 10 ani raportam si aspectele non-financiare ale activitatii noastre confirma preocuparea permanenta pentru implicarea in comunitate si imbunatatirea mediului in care ne aflam, nu numai pentru activitatea noastra de baza. Sustenabilitatea este un proces care poate transforma lumea in care vor trai copiii nostri si care ar trebui sa stea la baza constructiei oricarui model de business. E un proces care incepe cu fiecare dintre noi si pe care, in viitor, niciunul dintre noi nu isi va permite sa il ignore”, a declarat Steven van Groningen, Presedinte si CEO al Raiffeisen Bank Romania.

Principalele rezultate obtinute in 2018

• Peste 2 milioane de clienti persoane fizice, 91.000 de IMM-uri si 5.700 de corporatii medii si mici;

• Crestere de peste 47% a numarului de utilizatori activi ai aplicatiei de Mobile Banking;

• 82 milioane de autentificari in aplicatiile Smart Mobile si Raiffeisen Online;

• 550.000 de clienti digitali activi – utilizatori ai aplicatiilor Smart Mobile si Raiffeisen Online;

• 13,6% crestere a portofoliului de credite pentru IMM-uri;

• Prin programul Factory by Raiffeisen Bank, 27 start-up-uri au primit finantari in valoare toatala de aproximativ 1 milion euro;

• Peste 1100 participanti din 7 orase in programul Cataizator, dedicat companiilor medii din Romania;

Angajator responsabil:

• 5.021 de angajati, dintre care peste 75% sunt femei;

• Banca promoveaza diversitatea si egalitatea de sanse – 56,88 % din pozitiile de management sunt ocupate de femei (crestere cu 2,48% fata de anul 2017);

• Banca se numara printre primii semnatari ai Cartei Diversitatii, lansata in 2018;

• Varsta medie a angajatilor: 37 de ani;

• O noua politica de management al performantei, Liga Valorilor;

• Regandirea si relansarea unor programe strategice care se adreseaza consolidarii competentelor functionale ale angajatilor si cultivarii calitatilor de leadership ( First Time Manager, Raiffeisen Bank University, iGrow, Lead 2Leadership, Branch Management Academy etc);

Partener responsabil in comunitate:

• Au fost investiti peste 2,73 milioane de euro in proiecte si programe comunitare, in cele cinci directii – arta si cultura romaneasca, educatie, ecologie urbana, sport ca stil de viata sanatos si social;

• Peste 271.000 de persoane au beneficiat de investitiile Raiffeisen Bank in comunitate;

Contributia medie pentru fiecare beneficiar a fost de 8 euro;

• Peste 900 de ore de voluntariat au fost petrecute de catre angajatii bancii in proiecte si programe comunitare;

• Proiectul Via Maria Theresia, sustinut de la prima editie de Raiffesien Bank, a fost desemnat „Cea mai buna campanie CSR” in cadrul Galei Bancheri de Top 2018;

Consumator responsabil:

• 38% din energia utilizata a fost din surse regenerabile;

• Peste 5% scadere a intensitatii energetice;

• Birourile administrative beneficiaza de infrastructura pentru colectarea selectiva a plasticului, sticlei, metalului si hartiei; Banca a derulat campanii de informare si educare a angajatilor cu privire la aceste aspecte;

• 29% din bugetul de investitii in comunitate a fost alocat proiectelor de ecologie urbana;

• Peste 40% crestere a cheltuielilor cu furnizorii locali;

Contribuabil responsabil si finantator al economiei:

• 512 milioane euro reprezinta valoarea economica direct generata;

• 124 milioane euro reprezinta valoarea salariilor si beneficiilor angajatilor;

• 36 milioane euro reprezinta valoarea taxelor si contributiilor catre bugetul de stat.

Raportul de Sustenabilitate este realizat pe baza standardelor Global Reporting Initiative (GRI) si London Benchmarking Group (LBG), cele mai importante standarde de raportare non-financiara.

Publicarea anuala a acestui raport face parte din strategia de sustenabilitate a companiei, prin care banca isi propune sa comunice transparent si sa masoare impactul activitatii sale in comunitate si societate. Raportul de Sustenabilitate este disponibil AICI