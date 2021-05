Raiffeisen Bank S.A. a plasat vineri, 7 mai, in premiera pentru sectorul bancar din Romania, prima emisiune de obligatiuni verzi senioare preferentiale, cu scopul de a finanta proiecte eligibile care sa asigure tranzitia catre o economie sustenabila si durabila.

Potrivit bancii, obligatiunile urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei. Emisiunea de obligatiuni a fost adresata catre investitori institutionali si a atras 400,575 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, la un cupon fix de 3,086%, aproximativ 0,5 p.p. peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate. Cu o cerere de aproape 650 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de aproape 1,6 ori.

“Prin aceasta emisiune dorim sa reconfirmam angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere, prin mobilizarea resurselor catre proiecte care sa genereze valoare pentru intreaga societate si care au un impact social si de mediu pozitiv”, a spus Steven van Groningen, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank.

“Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru prima emisiune de obligatiuni verzi a unei banci locale, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol in crestere in deciziile investitionale ale institutiilor financiare.”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilantului si al Portofoliului la Raiffeisen Bank.

Impreuna cu grupul mama RBI, Raiffeisen Bank isi asuma un rol esential in procesul de tranzitie la o economie verde. Banca urmareste sa genereze impact pozitiv, atat prin modul in care opereaza, cat si prin proiectele pe care alege sa le finanțeze. Raiffeisen Bank a inceput anul 2021 cu definirea directiilor cheie pe care le va urma in strategia sa de sustenabilitate si anume: de bancher responsabil (urmareste finantarea de proiecte sustenabile si sanatoase din perspectiva impactului ecologic si social), de partener corect pentru angajatii si colaboratorii sai si de cetatean corporativ implicat in problemele societatii.