Digitalizarea a devenit cea mai importantă provocare pentru băncile din România, unde populația este obișnuită preponderent cu metodele de plată tradiționale. Pandemia de coronavirus, prin necesitatea de a păstra distanța socială, a adus în prim-plan avantajele incontestabile ale tehnologiei și a reușit să-i convingă pe unii români să apeleze mai mult la plățile cu cardul și/sau plățile mobile. Cum adopția serviciilor bancare digitale a căpătat un nou suflu, tot mai multe bănci investesc masiv în platformele de internet banking și mobile banking, punându-le la dispoziție potențialilor clienți posibilitatea de a-și deschide online un cont bancar sau de a accesa online creditul de care au nevoie. Invariabil, aceste platforme încep să ia locul trandiționalelor ghișee bancare, asigurând utilizatorilor posibilitatea de a genera plățile utilităților sau a altor servicii către orice furnizor.

În esență, cea mai mare problemă a băncilor locale derivă din necesitatea de a aloca investiții consistente în tehnologie și de a asigura, în același timp, clienților conservatori serviciile de plată cu numerar, ceea ce presupune automat suportarea unor cheltuieli majore. Tocmai de aceea, băncile au început să ia unele măsuri, de la închiderea efectivă a ghișeelor până la promovarea agresivă a educației digitale, pentru a-i convinge pe români să renunțe la operațiunile bancare cu numerar, numai că acest transfer este anevoios și de durată.

Am abordat această temă într-o scurtă discuție cu Steven van Groningen, președintele Raiffeisen Bank, care menționat, în exclusivitate pentru BankingNews, că banca cu acționariat austriac își va canaliza eforturile către digitalizare. ”Noi știm cum arată viitorul din acest punct de vedere, pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă în țările nordice. Ideea este că numerarul este foarte costisitor pentru o bancă. Tocmai de aceea, tehnologia este viitorul. Până la urmă, tehnologia este un ajutor pentru fiecare individ, pentru că-l poate ajuta să înțeleagă cum se cheltuie bugetul personal având la dispoziție în timp real un istoric al tuturor tranzacțiilor”, a precizat Steven van Groningen.

Oficialul Raiffeisen Bank subliniază că trecerea de la bankingul tradițional la bankingul digital poate crea neplăceri oamenilor care se tem și nu au încredere în serviciile bancare digitale. ”Aspectul educației este foarte important, mai ales se creează un disconfort pentru unii clienți pentru că băncile împing acest proces de digitalizare”, a susținut bancherul. În opinia sa, pandemia de coronavirus a contribuit la o conștientizare a rolului pe care-l poate juca tehnologia în viața de zi cu zi.

”Este foarte complex și foarte simplu în același timp tot ceea ce s-a întâmplat la debutul pandemiei. Prioritatea noastră a fost foarte clară: să ne protejăm echipa și clienții. Mă bucur că anul trecut am putut să rezolvăm aproape toate problemele pe care le-am avut cu clienții și mă bucur că niciun angajat nu și-a pierdut viața din cauza COVID-19. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp și resurse pentru anumite investiții în anumite zone, cum ar fi spre exemplu IT. Însă, sunt conștient că acest timp și resurse au fost folosite pentru lucruri care erau mai importante în acele momente de criză”, a explicat Steven van Groningen.

Bancherul a evidențiat faptul că Raiffeisen Bank a depus toate eforturile pentru a le asigura clienților siguranța și pentru a-i ajuta să depășească problemele cu care s-au confruntat, inițiind soluții proprii de amânare la plată a ratelor și aderând totodată la moratoriul public instituit de Guvern. În același timp, banca a continuat să crediteze populația și companiile, consemnând în 2020 creșteri substanțiale pe toate liniile de business. ”Ceea ce nu putem să facem este să fim banca care investește foarte mult în viitor și în digitalizare și, în același timp, să fim banca cu cele mai eficiente și ieftine soluții pentru lumea veche cu cash. Nu se poate. Nu putem avea și una și alta. Noi ne poziționam un pic mai mult în direcția digitală”, a conchis Steven van Groningen.