Raiffeisen Bank Romania a incheiat anul 2018 cu un profit de 881 milioane de lei (echivalentul a 189 milioane de euro), cu 79% mai mult decat in 2017, cand a inregistrat 491 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Activele bancii au crescut cu 11%, pana la 40,04 de miliarde lei. Creditele acordate clientilor au crescut cu 19%, pana la 26,73 de miliarde lei in 2018, iar depozitele clientilor au avansat anul trecut cu 11%, atingand valoarea de 33,09 miliarde de lei. Veniturile bancii au ajuns la finalul anului trecut la 2.522 de milioane lei, cu 23% mai mult fata de 2017.

Evolutia foarte buna a rezultatelor bancii se datoreaza cresterii cotei de piata pentru credite si unui ritm sustinut si echilibrat de crestere organica pe principalele segmente de clienti si produse. Vorbim de cele mai bune rezultate financiare inregistrate vreodata de Raiffeisen Bank in Romania.

La finalul anului 2018, volumul de credite nete acordate de banca a crescut cu 20%: pentru companiile mari si medii cresterea a fost de 23%, pentru IMM-uri de 13%, iar imprumuturile nete acordate persoanelor fizice au avansat cu 10%.

In acelasi timp, costul riscului a scazut la jumatate in 2018 fata de 2017, pe fondul evolutiei bune a economiei si a imbunatatirii comportamentului de plata al clientilor bancii. Rata creditelor neperformante a scazut cu 2 puncte procentuale, pana la 4,1%.

„Intotdeauna am spus ca succesul nu vine imediat si nici dintr-odata. Rezultatele exceptionale de astazi au in spate ani de eforturi, de incercari, de esecuri si de reusite.

2018 este anul cu cele mai bune rezultate ale bancii de pana acum, iar acest lucru se transpune in faptul ca suntem un finantator responsabil al economiei romanesti, creditele acordate clientilor se apropie de 6 miliarde de euro, avem aproximativ 5.000 de salariati si suntem unul dintre cei mai importanti contributori la bugetul de stat” a spus Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank.

Taxele si impozitele directe si indirecte suportate de banca in anul 2018 au fost in valoare totala de peste 476 milioane lei.

Cheltuielile operationale au crescut anul trecut cu 6% fata de 2017, pana la 1,28 miliarde de lei, pe fondul cresterilor salariale, al presiunilor inflationiste, dar si al investitiilor importante in IT, digitalizare si infrastructura.

Anul 2018 a adus doua importante schimbari in infrastructura IT a bancii, care ne ajuta sa fim mai flexibili la schimbari si sa raspundem mai rapid cerintelor clientilor, dar si tuturor reglementarilor. Sistemul central al bancii a fost actualizat la versiunea cea mai recenta, mai performanta “Signature”, iar aplicatiile noi de mobile si online banking au fost lansate catre angajatii Raiffeisen Bank, in noiembrie 2018. Aplicatiile noi vor putea fi utiliazate curand de clientii persoane fizice ai bancii si vor integra cerintele regulatorii PSD2.

Portofoliul de clienti digitali a inregistrat noi cresteri in 2018, iar utilizatorii Raiffeisen Online si Smart Mobile au folosit aplicatiile cu 65% mai mult decat in anul precedent. Numarul de clienti activi digitali a ajuns la 600.000, iar numarul utilizatorilor Smart Mobile a crescut cu 47% fata de 2017.

Raiffeisen Bank a lansat in 2018 agentiile “fara cash” (37 de agentii) si a investit in noua generatie de sucursale, primele unitati fiind deja deschise in Bucuresti (AFI Mall) si in Oradea (Lotus Mall). Din noiembrie 2018, Raiffeisen Bank este printre primele banci din Romania care poate emite pe loc carduri pentru persoanele fizice. Banca isi pastreaza in continuare locul intai pe piata cardurilor de credit din Romania, cu 500.000 de carduri active.

Raiffeisen Bank a inregistrat o crestere record a numarului de clienti Premium, peste 16% fata de 2017, si ocupa prima pozitie in preferintele clientilor privind calitatea experientei oferite prin bancherul personal si beneficiile dedicate.

De asemenea, banca are unul dintre cele mai bune servicii de private banking din piata si administreaza active de peste 5 miliarde de lei pentru clientii sai care apeleaza la servicii de consultanta, instrumente financiare si servicii conexe. In 2018 am continuat sa imbunatatim calitatea serviciilor private banking oferite, prin investitii in digitalizare si in pregatirea specialistilor nostri.

In ceea ce priveste numarul de clienti in 2018, banca are in portofoliu peste 2 milioane de persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. La sfarsitul anului 2018, banca avea 4.966 de angajati (5.190 de angajati in 2017), 419 unitati (451 in 2017), peste 900 ATM-uri, aproape 20.000 de POS-uri si 220 masini multifunctionale (MFM-uri).