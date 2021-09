49% dintre românii care intenționează să-și achiziționeze o mașină în viitorul apropiat doresc ca aceasta să fie nouă. 20% le iau în considerare pe cele de tip hybrid plug-in și 12% pe cele full electric, potrivit unui studiu realizat de Mercury Research pentru ING Bank România. În ceea ce privește resursele financiare, 74% dintre românii care se gândesc să cumpere o mașină iau în considerare un credit de nevoi personale sau un împrumut destinat vehiculelor.

“Deși poate în acest moment nu simțim acest lucru, industria transportului sustenabil (individual) din România a crescut considerabil în ultimii ani, având chiar și dublări de la an la an în ceea ce privește producția, achiziția sau infrastructura pentru acest tip de automobile. Ne bucură să vedem o creștere direct proporțională și în cererea pentru produse verzi în rândul persoanelor fizice. Sperăm ca noile produse ING care încurajează un stil de viață sustenabil să contribuie la deblocarea barierelor financiare care împiedică achiziția unor mașini mai prietenoase cu mediul.”, a declarat Adrian Humă, Sector Head Automotive, Transportation and Logistics, ING Bank România.

Din cei care vor să își cumpere o mașină, 51% plănuiesc să cheltuiască până în 10.000 de euro, 35% între 10.000 – 20.000 de euro, iar 13% peste 20.000 de euro. Cei care aleg mașinile de tip hybrid plug-in sau 100% electrice menționează ca motive principale nivelul mai mic de poluare în comparație cu un vehicul normal (49%), costul mai scăzut al alimentării (28%) și existența programelor de sprijin guvernamental pentru achiziționarea acestor tipuri de mașini (19%).

Pe de altă parte, printre motivele pentru care aceștia ezită să își cumpere mașini verzi se numără: infrastructura de încărcare subdezvoltată (31%), autonomia vehiculelor (20%) și prețul mai mare comparativ cu o mașină clasică (16%).

Având în vedere interesul tot mai mare al românilor pentru un stil de viață prietenos cu mediul, ING vine în întâmpinarea șoferilor, lansând recent un credit “verde” de nevoi personale special conceput pentru cei ce iau in considerare achiziția unui vehicul full electric sau tip hybrid plug-in. Primul credit verde din portofoliul de retail al ING Bank are o dobândă mai mică cu aproape două puncte procentuale față de creditul de nevoi personale standard.

Acesta este acordat în orice ING Office, pe loc, pe baza unui singur document (factura/proforma/contract/bon de comandă) emis de dealer-ul auto, nefiind nevoie de plata unui avans pentru acordarea lui. Pentru a-l obține nu se impune încheierea unei asigurări CASCO și, spre deosebire de leasing-ul auto, nu există valoare reziduală.