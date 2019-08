Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că bugetul de stat s-a închis la rectificarea din august “prin soluţii miraculoase”, urmând să aibă loc o nouă rectificare, în noiembrie, care “o să scoată la iveală problemele peste care s-a trecut”.

Tăriceanu despre bugetul pe care el însuși l-a făcut, la masă cu Dragnea

“Rectificarea bugetară am spus că este una nerealistă, am spus înainte de rectificare şi rămân consecvent cu ceea ce am spus atunci. La acea rectificare am atras atenţia colegilor din PSD că se face o greşeală politică, în primul rând. Nu poţi să dai 500 de milioane de lei la servicii şi tai de la sănătate, învăţământ, cercetare, infrastructură ş.a.m.d. Până la urmă, de la sănătate nu s-a tăiat, dar bugetul nu se închidea cu 9 miliarde. Până la urmă (…) nu era problema cât se dă la servicii, că nu din 500 de milioane nu se închidea bugetul, ci prin 9 miliarde. Prin nişte soluţii miraculoase, în care eu nu cred, s-a închis bugetul. Dar nu s-a închis de fapt. În noiembrie, o să trebuiască să se mai facă o rectificare bugetară, care o să scoată la iveală exact problemele peste care acum s-a trecut”, a spus Tăriceanu la Parlament.

În februarie, preşedintele atrăgea atenția că PSD si ALDE au făcut un buget nerealist şi plin de minciuni, iar Klaus Iohanni a anunţat că nu promulgă bugetul și sesizează Curtea Constituţională pe motiv că nu au fost respectate normele constituţionale.

Călin Popescu-Tăriceanu a reacționat dur, a criticat declaraţii președintelui. Astăzi, Tăriceanu recunoaște că avem un buget nerealist.

Mai mult, liderii ALDE, susțin acum că economia a fost distrusă.

Ion Iordache, Președintele ALDE Gorj, a declarat, după ieșirea partidului de la guvernare, că abordarea PSD asupra politicilor economice a fost greșită, chiar dacă unele au avut susținerea ALDE. „A distrus economia și merge într-o direcție extrem de proastă”, a spus acesta.

Tăriceanu, reacție la decizia Președintelui

„Gestul președintelui este total inoportun şi nejustificat. În ceea ce priveşte remarca referitoare la finanțarea partidelor, asta este demagogie şi populism.

România s-a confruntat cu o componentă de corupţie legată de partidele politice care au recurs la finanţare sau sponsorizare, care puteau fi socotite în afara legii şi din acest motiv au existat numeroase anchete şi procese, unii fiind condamnaţi. Soluţia pe care o pactică şi celelalte state democratice din UE de a finanţa partidele politcie este foarte bună, pentru a nu mai exista aceste canale care aduc corupţie, trafic de influenţă, grupuri de influență, care îşi promovează interesele particulare. Cred că această soluţie ar trebuie salutată, nu criticată pentru a curăţa viaţa politică de corupţie.

Dacă domnia sa este preocupat de combaterea corupţiei, ar trebuie să aibă în vedere acest lucru. Administraţiile locale nu au de ce să fie nemulţumite pentru că alocările sunt mai mari decât cele de până acum”, declara Călin Popescu-Tăriceanu.