TBI Bank lansează un nou produs de economisire, un depozit în lei cu scadență la 15 luni și dobândă atractivă de 4,4% pe an.

Produsul se adresează în principal celor care își doresc să economisească pe o perioadă cuprinsă între unul și doi ani, soluțiile disponibile în prezent pe piaţa de profil din România fiind limitate.

Noul depozit TBI Bank poate fi constituit în rețeaua de agenții sau prin intermediul platformei de depozite online a băncii. Astfel, este accesibil atât consumatorilor care preferă să interacţioneze cu personalul din agenții, cât și celor care își doresc o experiență complet digitală și care, pe lângă dobânda avantajoasă, pun preț pe timpul economisit și pe flexibilitatea sporită a acestei soluţii 100% online.

Potrivit băncii, strategia este de a oferi tuturor clienților săi un pachet complet de produse și servicii cu valoare adăugată. Astfel, TBI Bank oferă dobânzi competitive pentru toate depozitele în lei și zero costuri la constituirea și administrarea depozitelor, precum și în situaţia retragerii în numerar a sumelor din depozit la scadență. Un alt beneficiu important este dobânda de 1% oferită în caz de lichidare anticipată a depozitului.



“În prezent, fiecare dintre noi are un obiectiv când vine vorba despre economisire – fie că punem bani deoparte pentru o nouă mașină, pentru o locuință, pentru o vacanță într-un loc exotic sau pentru bătrâneți liniștite. Ca să atingem acest obiectiv trebuie să avem în vedere un orizont de timp potrivit pentru noi și să economisim eficient.

Asta înseamnă o dobândă bună care, în cel mai bun caz, să depăşească rata inflației și, foarte important, o soluție de economisire fără costuri ascunse, care ne-ar putea diminua economiile. Pe scurt, dobânzi atractive, flexibilitate și zero costuri ascunse, adică tocmai aspectele care stau la baza produselor noastre”, declară Denis Căciulă, Head of Deposit Management în cadrul TBI Bank.

