TBI Bank a introdus un nou beneficiu pentru toții clienții săi care au depozite la termen deschise în cadrul băncii. Începând din această lună, toți clienții TBI Bank care aleg să economisească prin platforma online a băncii primesc o dobândă de 1% pentru întreaga sumă cuprinsă în depozitul la termen, în situația în care decid să îl lichideze anticipat, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Depozitele TBI Bank sunt printre cele mai atractive de pe piața din România în ceea ce privește dobânzile oferite și au zero comision pentru tranzacții pe întreaga durată a depozitului. Scadențele depozitelor TBI Bank în lei variază între 1 și 36 de luni, iar ratele dobânzilor urcă până la 4,5% pe an pentru depozitele online pe 3 ani.

„Înțelegem că oricine se poate confrunta cu o situație urgentă, când are nevoie neapărat să își lichideze depozitul înainte de termen. Este destul de dureros, pentru că în mod normal clientul pierde toată dobânda acumulată. Cum putem noi rezolva această problemă? Nu doar că percepem zero taxe penalizatoare pentru lichidarea anticipată a depozitului online, ci facem și un pas în plus: vom plăti 1% dobândă la valoarea depozitului pentru toată perioada în care banii au fost depozitați la noi”, spune Lukas Tursa, Vicepreședinte Senior și Director Finanțare al TBI Bank.

În 2017, TBI Bank a lansat în România platforma de depozite online ca răspuns direct la nevoia în creștere pentru produse financiare care combină profitabilitatea ridicată și flexibilitatea. TBI Bank adaugă constant noi soluții digitale la portofoliul său bogat de produse de economisire. În 2018, banca a început să ofere depozite online și în Germania, cea mai mare piață de economisire din Europa.

Despre TBI Bank

TBI Bank este o instituție bancară parte a grupului 4Finance, cel mai mare grup european de credite de consum accesibile online și pe dispozitive mobile, cu activități în România, Bulgaria, Germania și Suedia. Cu o rețea de parteneri care numără peste 6.600 de puncte de vânzare, TBI Bank deservește peste 1,2 milioane de clienți. Atenția TBI Bank pentru clienți susține strategia companiei de a deveni furnizor de credite digitale de ultimă generație. Modelul de afaceri de succes și atenția pentru client au sprijinit TBI Bank să devină cea mai profitabilă și eficientă bancă din Bulgaria (Capital K10, 2018).