Multe dintre previziunile făcute pentru industria bancară, la sfârșitul anului 2019, au dispărut în martie 2020. Pe măsură ce 2021 înaintează, realizăm că pandemia de Covid-19 nu dispare, iar incertitudinile vor persista. Cu toate acestea, există câteva tendințe care se pot dezvolta și chiar progresa, în ciuda perioadei haotice pe care o traversăm.

Dacă ne gândim la domeniile atinse de “noua nomalitate”, se pot observa deja noi tendințe și chiar schimbări importante în ceea ce privește digitalizarea și regândirea spațiile de lucru din sucursale. Totodată, pe acest fond, este previzibilă și accelerarea procesului de restructurare a rețelelor teritoriale. Rămân în prim-plan management riscului de credit și evoluția dobânzilor.

Să le luăm pe rând.

Relațiile umane sau tehnologia? Ambele, pentru că nu se poate deoacamdată una fără cealaltă!

2020 a fost un an în care interacțiunea umană a fost minimizată. 2021 va fi anul în care tendinta va fi spre crearea unui echilibru între tehnologie și relațiile interumane. În ultimul an, clienții au avut nevoie de opțiuni digitale rapide, sigure și rentabile, însă nu toate interacțiunile cu banca pot fi deservite prin mediul online. Iar acest lucru se va menține, mai ales că diferențele între rural și urban persistă. Mereu vor exista clienți care au nevoie de acces rapid la un consilier bancar care le cunoaște situația sau le înțelege afacerea, putând să le oferă imediat îndrumări și soluții personalizate. În pandemie, am realizat importanța relațiilor umane și locul lor în contextul actual, iar băncile care vor îmbina tehnologia cu relațiile umane vor avea de câștigat în fața celor care nu au construit legături interumane, oferind doar tehnologie.

2. Rolul sucursalelor bancare va fi bine delimitat

În anul care tocmai a trecut, industria de profil s-a confruntat cu scăderea numărului de clienți care au trecut pragul agențiilor bancare. Pandemia și digitalizarea au forțat închiderea unor sucursale și utilizarea tot mai mult a canalelor alternative. Chiar dacă încă vedem cozi în fața unităților bancare, numărul clienților este în scădere, folosirea canalelor online a fost crescut, în timp ce utilizarea dispozitivelor mobile a explodat. Acest trend se va menține, tendințele sunt evidente, iar câteva bănci vor încerca să valorifice aceste instrumente, mizând inclusiv pe consultațiile virtuale care vor ușura comunicarea. În acest fel, prezența în sucursală va mai fi necesară doar în anumite condiții, mai ales pentru a accesa produse complexe.

3. Digitalizarea – cheia către clientul cu așteptări tot mai mari. Băncile mici vor căuta soluții pentru a ramâne competitive

Soluțiile digitale fac bankingul simplu și sigur. Tocmai de aceea, industria bancară a accelerat dezvoltarea și îmbunătățirea soluțiilor digitale pentru toți clienții, pornind de la populație sau IMM-uri până la marile corporații. Tehnologia continuă să împingă industria bancară spre inovare, iar cererile clienților creează, de asemenea, o schimbare în modul în care băncile gândesc serviciile destinate acestora. Acest lucru se observă deja în piață, tot mai multe bănci implementează instrumente 24/7, depozite deschise online, carduri de credit virtuale, aplicații mobile prin care îți poți deschide un cont de la distanță sau poți să accesezi credite 100% online. Desigur, securitatea datelor și protecția împotriva fraudelor sunt altă față a tehnologiei ce va fi în atenția băncilor pentru a asigura siguranța clienților în mediul online dar și pentru a nu afecta reputația instituțiilor. Tehnologia va fi tot mai prezentă în viața de zi cu zi a fiecărui individ, astfel că tot mai mulți clienți își vor administra banii direct de pe telefonul mobil. Invariabil, băncile trebuie să continue să investească în instrumente și platforme digitale deoarece acestea sunt un ”must” când vine vorba de a dobândi noi clienți și de a păstra portofoliul existent.

Ce va mai conta în 2021? Industria plăților. Sunt tot mai mulți oameni care nu se regăsesc în modul tradițional de a face banking, care presupune printre altele și aplicarea unor comisioane suplimentare. Ei știu că tranzacțiile pot fi gestionate fără probleme din portofelul electronic direct de pe telefonul propriu. Băncile mari au reacționat la tendinta digitalizării și au impus in piata servicii de plată ușor de utilizat, însă băncile mai mici au rămas în urmă și vor trebui să găsească modalități creative pentru a rămâne competitive.

4. Managamentul riscului de credit

Criza sanitară a afectat direct sau indirect toate sectoarele economice. Disfuncționalitățile din economie pun sub presiune pe sistemul bancar, iar evaluarea riscurilor și vulnerabilităților cheie din industrie sunt prioritățile bancherilor chiar în aceste zile când trag linie anului 2020. Băncile iau în calcul previzibila creștere a creditelor neperformante, deoarece sunt sectoare economice unde revirimentul nu s-a produs și nu este perceptibil nici în următoarele luni. Companiile din industriile afectate în mod direct (închise în timpul pandemiei), dar și cele influențate tangențial prin diminuarea afacerilor, sunt încă afectate și în imposibilitate să-și achite împrumuturile către bănci. La fel se întâmplă și cu angajații din aceste sectoare, mulți dintre ei șomeri pentru multă vreme. Potrivit economiștilor, tendința se va menține pe tot parcursul anului 2021, iar băncile pun bani deoparte pentru provizioane. Cum piața este în continuă schimbare, creditorii trebuie țină pasul și să fie în concordanță cu modificările din sectorul economic, să se adapteze pentru a se asigura că riscurile creditării rămân acceptabile. Deja Banca Centrală Europeană a transmis că își concentrează eforturile de monitorizare și raportare a riscului de credit al băncilor.

5. Dobânzile în scădere

Dobânzile în scădere dau bătai de cap băncilor centrale, celor comerciale dar și clienților deponenți care și-au văzut economiile afectate atât de pandemie, dar și de dobânzile tot mai mici la depozitele bancare.

Este deja știut că ratele scăzute ale dobânzilor erodează de fapt profiturile băncilor. Cum economia este un lanț, înseamnă că scăderea veniturilor va forța băncile să vină cu decizii dificile în ceea ce privește alocarea resurselor și controlul cheltuielilor. Cu alte cuvinte, comprimarea veniturilor va afecta performanța acestora pe termen scurt și mediu, deoarece vor fi nevoite să reducă investițiile. În final, solvabilitatea băncilor va fi pusă în dificultate. Datele statistice privind nivelul dobânzilor în luna decembrie 2020 arată o scădere pe toate palierele. Avem dobânzi mai mici pentru creditele de consum, dar și pentru împrumuturile ipotecare, cu 1- 2 procente. Desigur că dobânzile pentru creditele noi sunt mai mici decât cele de la împrumuturile aflate în derulare, iar acest lucru arată că tendința de scădere a dobânzilor va continua în următoarea perioadă.

Concluzia? În 2020, imposibilul a apărut constant în mediul de business. În acest an vor reuși să reziste companiile care vor cultiva reziliența, creativitatea, adaptabilitatea și atenția acordată clienților. Criza a accelerat, în primul rând, tendințele preexistente. Multe bănci și-au majorat investițiile în domeniul digital și vor trebui să susțină acest impuls pe măsură ce vor intra în faza de recuperare.