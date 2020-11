Banca Comercială Română (BCR) îl numește pe Thomas Kolarik în funcția de Vicepreședinte Executiv Operațiuni & IT, începând cu 1 ianuarie 2021, a anunțat instituția de credit într-un comunicat de presă.

Numirea sa este în curs de autorizare la Banca Națională a României. El îl înlocuiește pe Ryszard Drużyński, care își încheie mandatul și se va întoarce în Polonia, țara sa natală, unde va da curs altor oportunități profesionale.

Thomas Kolarik are un doctorat în Informatică, obținut la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena, și deține o experiență profesională consistentă ca manager IT, ocupând poziții executive în domeniul IT, ca CIO sau CTO în sectorul bancar, în cadrul unor renumiți furnizori internaționali de servicii IT, precum și în start-up-uri.

Este specializat în livrarea de proiecte și operațiuni în medii critice pentru îndeplinirea misiunilor în domeniul serviciillor financiare, cu accent pe externalizare servicii, securitate cibernetică, operațiuni și dezvoltări de tip agile și învățare automată.

În ultimii 10 ani, Thomas Kolarik a ocupat funcția de Managing Director în cadrul s IT Solutions Austria, furnizorul de servicii de IT al Grupului Erste în Austria, Erste Bank Austria și al altor 45 de bănci de economii, unde a condus echipe de 800-1.000 de angajați și a supervizat un număr mare de aplicații, utilizate de peste 20.000 de persoane și aproape 1.000 de sucursale, bazate pe un sistem bancar comun. Anterior, a construit o companie de consultanță de la zero, după ce a activat ca manager de dezvoltare de business al unui furnizor multinațional de servicii IT.

„Thomas Kolarik vine dintr-o poziție cheie în definirea viitorului digital al Erste Group și a făcut parte din echipa care a implementat platforma George în Austria. Sunt convins că are abilitățile și experiența necesare pentru a genera sinergii puternice între tehnologie și business, astfel încât să ducă BCR la următorul nivel în ceea ce privește sistemele digitale. Suntem convinși că va aduce plus valoare echipei BCR prin abilitățile sale de lider în livrarea de proiecte, continuitatea operațiunilor și adoptarea tehnologiilor de ultimă generație”, a declarat Manfred Wimmer, președintele Consiliului de Supraveghere al BCR.

„Îi urăm un călduros bun venit lui Thomas Kolarik, un manager experimentat, cu vastă experiență în rolul de transformare IT. Suntem convinși că abilitățile sale de business vor aduce un progres semnificativ în BCR, în ceea ce privește utilizarea celor mai noi tehnologii, agilitatea în execuție și sistemele de securitate cibernetică. Am convingerea că va juca un rol fundamental în procesul nostru de a deveni o companie ghidată de tehnologie, un campion al convenienței digitale pentru clienți și un reper pe zona de securitate și fiabilitate, în acest mediu provocator”.

„Totodată, îi mulțumesc lui Ryszard Drużyński, care, în ultimii ani, a investit timp și pasiune pentru a realiza o platformă solidă, necesară transformării informaționale și optimizării cadrului nostru operațional. În contextul actual, vreau să îi mulțumesc și să îi arăt recunoștință pentru dedicarea sa extraordinară în asigurarea continuității activităților tehnologice și operaționale ale băncii. Contribuția lui Ryszard a fost esențială pentru gestionarea și operarea cu încredere a businessului nostru, în noua realitate”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.