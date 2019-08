Tiriac Leasing, unul dintre liderii pietei de leasing din Romania, parte a Grupului Tiriac, este si anul acesta partener al Festivalului International George Enescu si va asigura transmisia online, prin live streaming, a concertelor si recitalurilor programate a se desfasura la Ateneul Roman si Sala Palatului in perioada 31 august-22 septembrie.

Parteneriatul din acest an a fost demarat cu scopul de a sustine muzica clasica, oferind publicului posibilitatea de a viziona festivalul la adresa http://www.tiriacleasing.ro/festivalenescu. Pagina web poate fi accesata gratuit, in timp real, de pe dispozitivele mobile si fixe conectate la Internet.

„Tiriac Leasing este, pentru al treilea an la rand, partenerul Festivalului International George Enescu, subliniind astfel faptul ca este alaturi de publicul pasionat de cultura si muzica clasica. Un numar mare de oameni a accesat anul trecut platforma de transmitere in direct a concertelor, confirmandu-ne inca o data ca sustinerea acestui festival de prestigiu este un bun prilej de a promova muzica clasica”, a declarat Mircea Dihel, Director General Tiriac Leasing.

Printre orchestele care vor sustine recitaluri amintim Orchesta Filarmonicii din Berlin, Orchestra Simfonica din Londra, Orchestra Nationala a Frantei, Orchestra Regala Concertgebouw, dar si artisti de renume precum soprana Diana Damrau, violonista Julia Fischer sau pianista Plamena Mangova. In cadrul celor 84 de concerte si recitaluri din Bucuresti, vor urca pe scena peste 2.500 de muzicieni, avand 50 de nationalitati.

In acest an Festivalul Internațional George Enescu se va desfasura simultan in sase tari: Romania, Germania, Belgia, Italia, Canada si Moldova unde vor fi prezentate publicului compozitii semnate de George Enescu sau concerte dedicate marelui compozitor. Prin urmare, editia din acest an este cea cea mai extinsa si bogata din istoria evenimentului.

Programul complet al spectacolelor transmise online, prin live streaming, pe site-ul http://www.tiriacleasing.ro/festivalenescu este urmatorul:

SAMBATA, 31 august Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA FILARMONICII DIN BERLIN La Cetra d’Orfeo DUMINICA, 1 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 DIANA DAMRAU soprana XAVIER DE MAISTRE harpa ORCHESTRA FILARMONICII DIN BERLIN CEI 12 VIOLONCELISTI AI FILARMONICII DIN BERLIN LUNI, 2 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 JOYCE DiDONATO mezzosoprana DAVID ZOBEL pian LONDON SYMPHONY ORCHESTRA MARTI , 3 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Mare a Palatului 20:00 ORCHESTRA NATIONALA A RADIODIFUZIUNII POLONEZE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA JOI, 5 SEPTEMBRIE Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA DE CAMERA PELLÉAS CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU” EUROPA GALANTE VINERI, 6 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 CAMERISTI DELLA SCALA ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT SAMBATA, 7 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 JULIA FISCHER vioara HENRI BONAMY pian ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT DUMINICA, 8 SEPTEMBRIE ATENEUL ROMAN 16:30 SALA PALATULULUI 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA SIMFONICA A RADIODIFUZIUNII DIN VIENA CAPELA DE STAT DIN DRESDA ACCADEMIA BIZANTINA LUNI, 9 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 ALEXANDER KNIAZEV violoncel PLAMENA MANGOVA pian CAPELA DE STAT DIN DRESDA MARTI, 10 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 Ateneul Roman 22:30 ROLANDO VILLAZÓN tenor CARRIE-ANN MATHESON pian ORCHESTRA ROMANA DE TINERET ORCHESTRA DE CAMERA BUCURESTI – ION VOICU MIERCURI, 11 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO ORCHESTRA SIMFONICA ACADEMICA DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA JOI, 12 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO ORCHESTRA SIMFONICA ACADEMICA DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA LA GRANDE CHAPELLE MADRID VINERI, 13 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 KREMERATA BALTICA ORCHESTRA FILARMONICA DIN OSLO ORCHESTRA BAROCA DIN FREIBURG SAMBATA, 14 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN LIÈGE ORCHESTRA FILARMONICA DIN OSLO ORCHESTRA ARMONIA ATENEA DUMINICA, 16 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN LIÈGE ORCHESTRA NATIONALA A RADIODIFUZIUNII ROMANE CORUL ACADEMIC RADIO CORUL SI ORCHESTRA BAROCA DIN FREIBURG LUNI, 16 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 22:00 MIDORI vioara JEAN-YVES THIBAUDET pian ORCHESTRA SI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO MARTI, 17 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 GERHARD OPPITZ pian ORCHESTRA SI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO MIERCURI, 18 septembrie Ateneul Roman 17:00 Sala Palatului 20:00 ORCHESTRA NATIONALA DIN LILLE ORCHESTRA FILARMONICA DIN ST. PETERSBURG JOI, 19 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA NATIONALA DIN LILLE ORCHESTRA FILARMONICA DIN ST. PETERSBURG LABAROCCA VINERI, 20 septembrie Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 MOZARTWEEK IN RESIDENCE LES TALENS LYRIQUES SAMBATA, 21 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 Ateneul Roman 22:30 ORCHESTRA DE CAMERA MAHLER ORCHESTRA REGALA CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM LES TALENS LYRIQUES DUMINICA, 22 septembrie Ateneul Roman 16:30 Sala Palatului 19:30 ORCHESTRA DE CAMERA DIN BASEL ORCHESTRA REGALA CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

Festivalul International George Enescu a ajuns la cea de-a XXIV-a editie, fiind cea mai extinsa si bogata editie din istoria evenimentului. Cele mai renumite orchestre ale lumii si artisti de talie mondiala, straini si romani prezinta publicului din Florenta (Italia), Berlin si Dresda (Germania), Liège (Belgia), Toronto si Montreal (Canada) si Chisinau (Moldova) compozitii esentiale de George Enescu sau concerte dedicate marelui compozitor, simultan cu interpretarile ce vor avea loc la Bucuresti intre 31 august si 22 septembrie, si alaturi de concertele programate in alte zece orase din tara.

Tiriac Leasing ofera finantare in sistem leasing financiar pentru toate modelele de autovehicule, de la autoturisme pana la flote comerciale.