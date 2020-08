Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a participat la admiterea la tranzacționare pe piața reglementată de BVB a emisiunilor de titluri de stat lansate în cadrul Programului Fidelis. La eveniment a mai participat dl. Radu Hanga, președintele BVB, Adrian Tănase, directorul general al BVB și Nicu Marcu, președintele ASF.

Cele trei emisiuni de titluri de stat pentru populatie prin care Ministerul Finantelor Publice a atras peste 1 miliard lei si 168 milioane euro intra la tranzactionare la BVB.

Românii au împrumutat statul cu 2 mld. lei, cea mai mare sumă atrasă prin programul Fidelis

“Ne-a surprins succesul, dar il acceptam”, a spus Florin Cîțu în deschidere.

MFP a anunţat că populaţia a subscris, în perioada 15 iulie – 7 august, titluri de stat Fidelis în lei şi valută în valoare echivalentă de peste 2 miliarde de lei, sumă record.

“Banii cetățenilor vor fi investiti cu precauție”, a dat asigurarări Ministrul de Finanațe, Florin Cîțu.

„Succesul acestei emisiuni in plina pandemie, sumele consistente investite de romani, demonstreaza increderea populatiei ca politica fiscal-bugetara a Guvernului este cea corecta si, astfel, perspectivele financiare sunt sustenabile. Interesul mare pentru aceste instrumente, transparenta si flexibilitatea pe care o permite listarea la Bursa, dar si suplimentul de lichiditate pe care-l aduc aceste instrumente pe piata de capital, ne-au convins ca astfel de emisiuni vor trebui sa devina un instrument permanent de finantare a deficitului. Anunt in premiera ca Ministerul Finantelor va organiza periodic emisiuni de titluri FIDELIS, in functie de evolutia pe piata secundara si conditiile pietei si cred ca vor deveni un barometru prin care populatia va gira sau nu politicile guvernamentale”, a declarat Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

“Datorita succesului, vom repeta experimentul trimestrial”, a precizat Ministrul de Finante la iesirea de la Bursa.

Potrivit sursei citate, MFP a atras 1,22 miliarde de lei şi 168,4 milioane de euro prin trei emisiuni de titluri de stat pentru populaţie în cadrul Programului Fidelis, prin oferta primară de vânzare care s-a derulat în perioada 15 iulie – 7 august, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti – SA (BVB).

“Oferta a cuprins două emisiuni în lei, cu maturităţi de doi, respectiv patru ani, şi o emisiune în euro, cu scadenţă la cinci ani, care au fost subscrise astfel: maturitatea de 2 ani – 562,4 milioane de lei, cu un număr de 5.414 ordine; maturitatea de 4 ani – 662,5 milioane de lei, cu un număr de 1.748 ordine; maturitatea de 5 ani – 168,4 milioane de euro (815 milioane de lei), cu un număr de 2.763 ordine”, se menţionează în comunicat.

Potrivit MFP, o premieră este emisiunea în euro, fiind prima emisiune de titluri de stat denominată în monedă europeană pe care o lansează Ministerul Finanţelor Publice pentru populaţie prin acest instrument. Celelalte două emisiuni de titluri de stat, emise în lei, reprezintă primele emisiuni pentru populaţie din ultimii patru ani.

Titlurile de stat se vor tranzacţiona la BVB începând de joi, 13 august, în mod transparent, prin intermediarii autorizaţi.

Dobânda anuală pentru titlurile în euro este de 2%, în timp ce pentru titlurile în lei dobânda anuală este de 4% în cazul celor cu scadenţa în 2022 şi de 4,5% în cazul celor cu scadenţa în 2024.

Titlurile de stat din emisiunea FIDELIS au intrat la tranzactionare la BVB, joi, 13 august, si pot fi cumparate sau vandute in mod transparent in orice moment prin intermediarii autorizati.