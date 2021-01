Pentru multe afaceri anul 2020 a fost unul greu, iar alții ar spune devastator. Însă, sunt si companii care au dat lovitura. Într-un TOP cu cele mai valoroase mărci globale din 2020, Youtube și Tesla – intrate pentru prima dată – ocupă deja poziții fruntașe – 30 și 40 – cu mult peste branduri deja consacrate. Mai mult, revelația anului – Tesla – a înregistrat o creștere a capitalizării pe piață de 769%, în doar 12 luni. O altă premieră a anului pandemic ce trebuie remarcată: Microsoft depășește Google.

Dar să răsfoim topul realizat de Visual Capitalist cu ajutorul Interbrand, într-o economie atipică, plină de provocări.

Creșterea unui brand bun poate dura ani de zile și poate fi distrus într-un moment. Iar acest fenomen se observă cel mai bine într-un an atipic. Cele mai valoroase mărci din lume sunt giganții corporativi globali. Aceștia generează un profit anual de miliarde, dețin o influență enormă asupra opiniei publice și sunt recunoscute în întreaga lume.

Best Global Brands in 2020

Cum era de așteptat, primele branduri din TOP sunt cele mai mari companii de tehnologie. În pandemie am folosit constant tot ce au de oferit aceste marci, precum Microsoft Teams, serviciu de videoconferințe care crește puternic. Astfel, Apple, Amazon, Microsoft, Google și Samsung stau confortabil în TOP. Cu o valoare impresionantă a mărcii de 323 miliarde de dolari, Apple este cel mai valoros brand global din lume, urmat de Amazon și de Microsoft. Creșterea medie a valorii mărcii pentru toate aceste trei mărci tehnologice în 2020 a fost de aproximativ 50%.

Microsoft a depășit Google în clasamentul din acest an – și-a mărit valoarea mărcii cu 100 de miliarde de dolari în doar un deceniu. Gigantul tehnologic s-a reinventat de-a lungul anilor, concentrându-se nu doar asupra impactului produselor sale asupra vieții consumatorilor, ci asupra modului în care acestea afectează planeta. Compania promite să devină carbon negativă până în 2030.T

Potrivit Visual Capitalist, când vine vorba de cele mai rapide creșteri de brand in 2020, Amazon, Microsoft, Spotify și Netflix sunt lideri.

Puternic vine PayPal, care a înregistrat o creștere de 38% în ultimul an datorită unor pivoți strategici majori. Recent, compania a a anunțat că va redirecționa capitalul către angajați, care au fost esențiali în timpul pandemiei.

Alte mărci care își pun amprenta pe 2020 sunt Instagram, Tesla și YouTube – aceste mărci fiind noi în clasament și cunosc o creștere semnificativă a valorii mărcii. De fapt, compania de vehicule electrice Tesla a înregistrat o creștere cu 769% a capitalizării pe piață în doar douăsprezece luni, făcându-l cel mai valoros producător auto din lume.

Din TOPUL realizat incă din anul 2000 au ramas doar 41 de mărci globale, din cele 100 prezente. 59 de mărci extrem de influente au iesit din top în ultimele două decenii. Spre exemplu, în topul realizat anterior, in 2020 cu cifre din 2019, băncile erau mult mai prezente, mai ales cele chineze. ICHB era prezentă pe poziția 6. De fapt, China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China se aflau in TOP 20 marci globale, insă astăzi ele nu se regasesc in primele 50 de companii. Din top au dispărut și alte companii mari precum Walmart sau Huawei.

Deși impactul anului 2020 va fi resimțit în anii următori, mărcile care se adapteaza schimbarilor impuse de consumatori vor exista pe termen lung, vor rezista furtunilor economice.

Desigur, există strategii de marketing bine integrate pentru “vremuri normale”. Însă, într-o lume pandemică, liderii de afaceri au fost obligați să regândească din temelie modul în care vor funcționa companiile lor.

Topul ne arată mult mai mult. În spatele unui brand este mereu un lider. Pe măsură ce ne străduim să depășim o pandemie globală și o recesiune economică, caracterul liderilor contează enorm. La fel de mult ca și competența lor.

Branduri financiare în TOP 50

În topul mărcilor valoroase din industria financiară, din 2020, regăsim doar 6 companii. JP Morgan si American Express, sunt primele mărci financiare prezente pe locurile 22 si 23. Daca banca americana creste cu 6%, procesatorul de plati scade cu 10% și ocupa locul 23 al celor mai valoroase marci. Pe locul 39 regăsim asiguratorul Allianz cu o creștere de 7%. Gigantul Visa ocupa ocupa locul 45 cu o crestere de 15%. Este urmata în topul celor mai valoroase branduri de AXA și Goldman Sachs, ambele cu cresteri minime de 3%, respectiv 7%.