Salariile medii nete pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar au crescut cu între 4% și 46% în perioada 2018-2022, creșterea minimă fiind pentru analiștii în finanțe, iar cea maximă pentru specialiștii în analiza creditelor, potrivit datelor Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajaților din România.

Cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar sunt cele de analist financiar (financial analyst), manager de relații clienți (relationship manager), manager de sucursală (branch manager), analist de credit (loan officer/credit analyst) sau consultant în servicii bancare (banking services consultant). Salariile pentru aceste funcții variază între 3.300 și 7.000 de lei, în timp ce în 2018 erau între 2.310 și 5.470 de lei.

Valorile salariilor medii aferente celor mai căutate cinci joburi în domeniul bancar sunt conform datelor oferite de angajații din România care au scris anonim pe platforma Undelucram.ro, singura din țara noastră care oferă statistici pe baza recenziilor angajaților reali din piață.

Salariul mediu net pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar în anul 2022:

• Analist financiar/ financial analyst – 4.900 de lei (+ 4% vs. 2018)

• Manager de relații clienți/ relationship manager – 4.750 de lei (+ 37% vs. 2018)

• Manager de sucursală/ branch manager – 7.000 de lei (+ 28% vs. 2018)

• Analist de credite/ loan officer/credit analyst – 3.640 de lei (+46% vs 2018)

• Consultant în servicii bancare/ banking services consultant – 3.300 de lei (+ 43% vs. 2018)

Salariul mediu net pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar în anul 2018:

• Analist financiar/ financial analyst – 4.710 de lei

• Manager de relații clienți/ relationship manager – 3.460 de lei

• Manager de sucursală/ branch manager – 5.470 de lei

• Analist de credite/ loan officer/ credit analyst – 2.490 de lei

• Consultant în servicii bancare/ banking services consultant – 2.310 de lei

„Observăm că salariile cele mai mici din domeniul bancar sunt cele care au înregistrat și cele mai mari creșteri în domeniu, ceea ce este un pas important spre echilibru. Pe de altă parte, credem că o creștere de doar 4% în patru ani pe funcțiile de analiză financiară poate demotiva candidații. Sperăm ca aceste date să ofere mai multă transparență, claritate și viziune atât pentru ca angajatorii să ia deciziile potrivite vis-a-vis de grila de salarii, cât și pentru candidați să hotărască mai informat următorii pași în carieră”, afirmă Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro.

Top 5 cele mai apreciate bănci de către angajați

Potrivit Undelucrăm.ro, în topul preferințelor angajaților regăsesc: Libra Internet Bank, ING Bank România, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română

Utilizatorii Undelucram.ro își comunică transparent și deschis salariile în cadrul platformei.

Salary Report este un instrument complex pentru specialiștii din HR, realizat cu ajutorul unei echipe de moderatori umani, care analizează datele oferite de angajați împreună cu un algoritm de Artificial Intelligence care exclude datele nerelevante.