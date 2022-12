UniCredit Bank majorează dobânzile la depozite pentru clienții persoane fizice, liber profesioniști, Persoane Fizice Autorizate și companii cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro, poziționându-se în rândul băncilor care oferă cele mai bune alternative de economisire, potrivit băncii.

Pentru a-și susține clienții care doresc să economisească, UniCredit Bank majorează încă o dată dobânzile pentru depozitele la termen și oferă clienților persoane fizice, liber profesioniști, Persoane Fizice Autorizate și companii cu cifra de afaceri sub 1 milion euro, dobânzi în topul celor mai competitive din piață pentru depozitele la termen.

Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank: “Prin această nouă ajustare, UniCredit Bank oferă clienților săi, persoane fizice cât și liber profesioniști, Persoane Fizice Autorizate și companii cu cifra de afaceri sub 1 milion euro, una dintre cele mai competitive alternative de economisire. Încurajăm clienții să continue să economisească și în actualul climat economic, oferind dobânzi avantajoase atât pentru depozitele la termen în lei cât și pentru cele în valută, dolari sau euro, unde majorările din acest val sunt cele mai semnificative”.

Astfel, din data de 2 decembrie 2022, clienții persoane fizice beneficiază de dobânzi avantajoase pentru depozitele la termen constituite prin Mobile și Online Banking:

• pentru depozitele în lei : 8% pe an pentru depozitele la termen pe 12 luni, 7,5% pe an pentru depozitele la termen pe 6 luni și 7% pe an pentru depozite la termen pe 3 luni.

• pentru depozitele în euro: 1,6% pe an pentru depozite la termen de 12 luni, respectiv 1,2% pe an pentru termen de 6 luni și 0.9% pe an pentru depozite la termen pe 3 luni.

• pentru depozitele în dolari: 3,5% pe an pentru depozite la termen de 12 luni, respectiv 3% pe an pentru termen de 6 luni și 2,5% pe an pentru depozite la termen pe 3 luni.

Totodată, clienții pensionari care încasează pensia la UniCredit Bank și dețin oferta GeniusCont beneficiază la constituirea depozitelor în sucursale de aceleași dobânzi ca cele aplicabile depozitelor constituite prin mijloace electronice.

Pentru toate categoriile de clienți persoane fizice, suma minimă necesară pentru constituirea unui depozit este de 500 lei sau 200 euro/dolari.

Din aceeași dată, banca majorează dobânzile oferite pentru depozitele la termen constituite în sucursală și prin canalele electronice de către clienții liber profesioniști, Persoane Fizice Autorizate și companii cu cifra de afaceri sub 1 milion euro, astfel:

• pentru depozitele în lei cu sau fără prelungire automată, constituite pentru perioade de 12 luni, dobânda este de 8% pe an, pentru termen de 6 luni – de 7,5% pe an, iar pentru termen de 3 luni – de 7% pe an, luând în considerare că suma minimă pentru constituirea unui depozit este de 10.000 de lei. Depozitele în lei constituite pentru o lună (cu scadență unică sau cu prelungire automată) beneficiază de dobânzi de 6% pe an, iar cele pentru o săptămână de o dobândă de 4,5% pe an, dacă sumele din depozit au o valoare deminimum 50.000 de lei.

• pentru depozitele în dolari constituite pentru perioade de 12 luni, cu sau fără prelungire automată, companiile beneficiază de o dobândă de 3,5% pe an, pentru depozitele pe 6 luni – de 3% pe an, pentru depozitele pe 3 luni – de 2,5% pe an, iar pentru depozitele pe o lună – de 2% pe an. Suma minimă pentru constituirea unui depozit este de 3.000 USD.