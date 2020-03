Ungaria adoptă măsuri importante pentru economie, insa lasa cursul euro “in aer”.

Premierul ungar, Viktor Orban, a anuntat ca se suspenda plata ratelor pentru creditele destinate populatie, dar si pentru companii. Pana anul viitor clientii vor fi pasuiti, nu vor achita capitalul si dobanda afereta imprumuturilor.

Pentru creditele de consum, Orban declară că va suspenda dobânda. Mai exact, creditele noi vor avea o dobanda ce nu va fi mai mare de 6%.

Alte masuri implementate de guvernul din Budapesta se refera la facilitatile orerite companiilor din turism, servicii, cultura, care nu vor mai achita taxe catre stat, pana la final anului.

“Am luat decizii importante și nu exagerez când le numesc astfel. În ședința de astăzi a Guvernului, din care tocmai am ieșit, am făcut un pas înainte și am decis sa rezolvam problemele economice. Mentionez că acestea sunt doar primele decizii, cele mai urgente, vor urma și altele.

Deci, în primul rând, prima noastră decizie este de a suspenda obligația de plată a capitalului și a dobânzilor pentru împrumuturile semnate pana astăzi de către persoanele fizice și juridice. Fiecare persoană fizică și fiecare afacere este scutită până la sfârșitul anului.

În al doilea rând, împrumuturile pentru afaceri pe termen scurt vor fi prelungite până la 30 iunie.

În al treilea rând, vom plafona dobanzile pentru noile împrumuturi de consum, luate de mâine, rata de bază a băncii centrale plus 5% (n.r. adica 6%).

În al patrulea rând, știți că unele sectoare ale economiei au deja probleme grave. Turismul, ospitalitatea, divertismentul, serviciile sportive și culturale, transportul de pasageri, adică șoferii de taxi, sunt sectoarele afectate. Am decis sa scutim angajatorii în totalitate de obligațiile de plata. Contribuțiile angajaților sunt reduse semnificativ, nu trebuie să plătească contribuțiile la pensii, iar primele de asigurări de sănătate sunt reduse la minimul legal. Toate acestea până pe 30 iunie” a declarat Viktor Orban după ședința de guvern.

Acesta nu a precizat ce va face in privinta cursului euro. Cursul euro a atins în aceste zile de panică maxime istorice, Ungaria fiind dependentă de importuri.