UniCredit Bank a primit din partea revistei financiare britanice The Banker premiul “Banca anului” 2019 în România. Este pentru a doua oară când UniCredit Bank România primește acest premiu din partea The Banker, după ce i-a fost acordat acest titlu și în 2017.

Premiul vine ca o recunoaștere a eforturilor băncii din ultima perioadă în direcția transformării digitale. Juriul The Banker a apreciat eforturile de transformare digitală a băncilor din întreaga lume și modul în care acestea își eficientizează activitatea și se adaptează noii ere tehnologice.

UniCredit Bank a reușit să își consolideze poziția în topul băncilor din România punând digitalizarea în centrul dezvoltării și investind în această zonă, pentru a le oferi clienților soluții digitale mai bune, care să le simplifice experiența bancară, atât în segmentul retail, cât și corporate.

Banca își propune să devină un jucător de top în zona de banking digital pentru clienții retail din România și oferă cea mai modernă aplicație de Mobile Banking de pe piață, precum și o soluție de Mobile Banking pentru companii – cu obiectivul de a le face punctul central de interacțiune cu clienții și de a le permite acestora să interacționeze cu banca 100% pe canalul digital.

De asemenea, UniCredit Bank a fost prima bancă ce a lansat pe piața din România diferite produse inovatoare – cum ar fi Card Meniu, mPOS, Genius Cont (contul curent cu numeroase beneficii digitale), Apple Pay etc. Mai mult, în luna mai 2018, a fost prima bancă ce a utilizat și promovat semnătura electronică calificată cu Autoritatea de Certificare din România pentru persoanele fizice (în prezent peste 60% din conturi și 35% din creditele de nevoi personale fiind contractate utilizând această soluție). La toate acestea, se adaugă faptul că, începând cu luna decembrie 2019, semnătura electronică în relație cu banca va fi disponibilă și companiilor. Nu în ultimul rând, pe segmentul corporate, acțiunile întreprinse în contextul strategiei de digitalizare au urmărit să ofere clienților acces la o gamă mai vastă și mai flexibilă de funcționalități digitale.

Răsvan Radu, CEO of UniCredit Bank România, a declarat: “Suntem mândri că The Banker a recunoscut, pentru a doua oară, eforturile noastre de a răspunde prompt nevoilor clienților. Poziția puternică pe care UniCredit Bank o are atât în segmentul de corporate, cât și în cel de retail, este rezultatul ambiției noastre de a le oferi cea mai bună experiență bancară, produsele și serviciile care contează cu adevărat pentru ei. De asemenea, suntem mereu atenți în a anticipa și a răspunde schimbărilor care apar în preferințele consumatorilor și a asimila tendințele de pe piață – prin digitalizare, inovație și simplificarea permanentă a operațiunilor”.

Anul acesta au fost acordate premii în 138 de țări, șase premii regionale și premiul pentru cea mai bună bancă din lume, precum și distincții pentru incluziune socială și banking în comunitate.