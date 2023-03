UniCredit Bank propune clienților o nouă campanie pentru creditele ipotecare/imobiliare, cu dobândă fixă* de la 6,9%/an în primii 5 ani, DAE de la 8,15%, și un premiu în valoare netă de 2.000 de lei, disponibil atât pentru achiziția unei noi locuințe cât și pentru refinanțare, și anunță totodată participarea în programul “Noua Casă 2023”.

Ana Popescu, Director Produse și Servicii Retail în cadrul UniCredit Bank România: “Dorim să le oferim clienților noștri alternative de finanțare relevante prin produse care să îi ajute să își îndeplinească obiectivele importante, așa cum este achiziția unei locuințe, și care să asigure totodată un nivel de confort în contextul economic actual. Propunem acum o nouă ofertă de dobândă fixă în primii 5 ani de la 6,9%/an*, adresată clienților care își doresc predictibilitatea sumelor de plată lunare, fie că decid să achiziționeze o locuință în această perioadă, fie să refinanțeze un credit ipotecar în desfășurare. La dobânda fixă competitivă în topul ofertelor de acest tip din piață, adăugam și un cadou de 2000 lei pentru a susține cheltuielile intervenite în proces, cum ar fi cheltuielile notariale, și un cadou egal cu 50% din prima de asigurare imobil intermediată de bancă, achitată integral de către solicitantul creditului. În același timp, prin participarea la programul Noua Casă 2023 oferim clienților noștri posibilitatea de a beneficia de un avans redus în condițiile de eligibilitate propuse de acest program”.

Oferta pentru credite ipotecare/imobiliare se adresează clienților persoane fizice care achiziționează locuințe sau care refinanțează un împrumut cu această destinație. Aceștia beneficiază de reducerea dobânzii dacă încasează veniturile în cont deschis la UniCredit Bank și au o asigurare de viață validă, respectiv au dobânda redusă fixă de 6,9% în primii 5 ani și dobânda redusă variabilă IRCC + marjă fixă 2,1%/an din al șaselea an, DAE redusă de 7,81%/an*. Pentru creditele ce îndeplinesc condițiile campaniei și sunt trase până la 31.05.2023*, beneficiază în plus de un cadou în valoare netă de 2.000 de lei pentru acoperirea costurilor conexe împrumutului la care se adaugă o sumă reprezentând 50% din contravaloarea primei de asigurare anuale pentru primul an, aferentă poliței facultative de locuință My Home achitată de solicitant. Valoarea creditului poate fi între un minim de 8.000 euro (echivalent în lei) și un maxim ce reprezintă echivalentul în lei a 350.000 euro, avansul minim de 15%, iar perioada de creditare poate fi între 5 și 30 de ani.

Totodată, UniCredit Bank a primit din partea Ministerului Finanțelor Publice un nou plafon de garantare a creditelor acordate prin programul “Noua Casă 2023”. Participarea în program permite UniCredit Bank să ofere persoanelor fizice noi finanțări în lei în condițiile programului guvernamental. Avansul minim este de 5% pentru locuințe cu preț de achiziție de până la 70.000 euro, echivalent lei, și de minim 15% pentru locuințe noi (recepționate sau consolidate de cel mult 5 ani) cu preț de achiziție între 70.001 și 140.000 de euro, echivalent lei. Perioada creditului poate fi între 3 și 30 de ani, iar dobânda stabilită prin condițiile programului este variabilă, formată din IRCC+marjă fixă 2%**.

*Spre exemplu, pentru un credit ipotecar/imobiliar în valoare de 300.000 lei pe 25 ani și 300 de rate: în ipoteza aplicării dobânzii reduse pe toată durata creditului, urmare a îndeplinirii condițiilor de rulaj lunar și de asigurare de viață, cu dobânda redusă fixă în primii 5 ani de 6,90%/an și dobânda variabilă redusă, din anul 6 de 7,81%/an formată din IRCC (5,71% la data de 01.01.2023 modificabilă trimestrial) + 2,1% marja fixă, comision de analiză 900 lei, taxa înscriere garanții mobiliare în RNPM 87,60 lei, cost evaluare imobil-aproximativ 450 lei (bazat pe informațiile băncii din piață), comision administrare cont curent în lei de 10 lei/lună, asigurare de viață intermediată de bancă – 0,0259%/lună/sold credit (solicitant sănătos), DAE este 8,15%/an, rata lunară este 2.188,94 lei în primii 5 ani și 2.333,15 lei din anul 6, valoare totală platibilă – 686.201,42 lei. În cazul neîndeplinirii condițiilor și aplicării pe toată durata creditului a dobânzii standard de 7,5%/an, fixă în primii 5 ani, și de 8,01%/ an, variabilă din anul 6 formată din IRCC (5,71% la data de 01.01.2023) + 2,3% marja fixă, DAE este 8,57%/an, rata lunară este 2.304,67 lei în primii 5 ani și 2.384,85 lei din anul 6, valoare totală platibilă – 705.572,48 lei, valabil din 01.03.2023.

**Spre exemplu, pentru un credit Noua Casă în valoare de 230.000 lei, pe 25 ani, 300 de rate, cu dobândă variabilă de 7,71% /an, formată din IRCC + marjă fixă 2%, comision analiză de 0 lei, taxa înscriere garanții mobiliare în RNPM de 87,6 lei, cost evaluare imobil – aproximativ 450 lei (bazat pe informațiile băncii din piață), comision administrare cont curent în lei de 10 lei/lună, asigurare de viață intermediată de bancă – 0,0259%/lună/sold credit (solicitant sănătos), comision de gestiune datorat pentru garanția emisă de FNGCIMM de 0,0151% calculat la soldul lunar al creditului, DAE este de 8,70% , iar rata lunară este de 1.835,52 lei, suma totală de plată la sfarșitul perioadei de creditare este de 541.369,16 lei.

Este necesară ipoteca asupra locuinței achiziționate, cu asigurarea acesteia pe toată durată. Asigurarea de viață este obligatorie pentru creditul Noua Casă și opțională pentru cel ipotecar/imobiliar, însă necesară pentru îndeplinirea uneiea dintre condițiile de aplicare a dobânzii reduse. Dacă asigurarea de viață nu va fi intermediată de bancă, costul nu va fi inclus în DAE, nefiind cunoscut băncii.

Pentru a veni în ajutorul clienților, pe pagina băncii de internet https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice/Credite/credite-ipoteca.html este disponibil un ghid privind alegerea casei și a celui mai potrivit credit, astfel încât aceștia să poată face față plăților și atunci când crește indicele de referință inclus în formula de calcul a dobânzii variabile sau li se diminueză / ramân fără venituri sau au cheltuieli neprevăzute. De asemenea, este bine ca ei să știe că există asigurători care oferă asigurări pentru riscul financiar de neplată, dacă doresc o astfel de protecție.