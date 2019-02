UniCredit Bank a fost recunoscută pentru Best Private Banking Services Overall în România de către Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey, în timp ce UniCredit a fost desemnat drept lider în Private Banking și Wealth Management în 2019

Sondajul Euromoney pentru serviciile de Private Banking și Wealth Management recunoaște furnizorii de top pentru serviciile de private banking, iar în acest an are la bază 2230 de răspunsuri din întreaga industrie.

UniCredit a fost recunoscut ca lider în cadrul mai multor categorii ale sondajului, ai cărui câștigători au fost anunțați joi, 21 februarie, în cadrul unei cine de gală în Londra.

UniCredit a câștigat următoarele categorii:

Europa Centrală și de Est

• Asset Management

• International Clients

• Net-worth-specific services subcategoria: Ultra High Net Worth clients (Clienți cu dețineri mai mari de 30 milioane US $)

• Net-worth-specific services subcategoria: High Net Worth clients (Clienți cu dețineri între 5 și 30 milioane US $)

• Net-worth-specific services subcategoria: Super affluent clients (Clienți cu dețineri între 1 și 5 milioane US $)

• Research and Asset Allocation Advice

• Succession Planning Advice and Trusts

• Technology

România

• Best Private Banking Services Overall

• Net-worth-specific services subcategoria: High Net Worth clients (Clienți cu dețineri între 5 și 30 milioane US $ )

• Technology

Austria

• Net-worth-specific services subcategoria: Super affluent clients (Clienți cu dețineri între 1 și 5 milioane US $)

Croația

• Asset Management

• Net-worth-specific services subcategoria: Super affluent clients (Clienți cu dețineri între 1 și 5 milioane US $)

• Research and Asset Allocation Advice

• Succession Planning Advice and Trusts

Ungaria

• Research and Asset Allocation Advice

Slovacia

• ESG/Social Impact Investing

Andrea Diamanti, Head of CEE Corporate and Investment Banking and Private Banking în cadrul UniCredit, a declarat:

“Ne face o deosebită plăcere să primim această recunoaștere venită prin rezultatele sondajului 2019 Euromoney Private Banking and Wealth Management și vreau să îi felicit pe toți colegii care au contribuit la acest succes. Aceste premii confirmă faptul că suntem recunoscuți drept lideri de către furnizorii de servicii de Private Banking și Wealth Management. De fapt, mai mult de 2000 de colegi din aria de Private Banking au participat la acest sondaj. Acest lucru demonstrează că eforturile noastre de a oferi cele mai bune servicii posibile și soluții de investiții sunt apreciate de către clienții noștri din Europa de Vest, Centrală și de Est. Ne calibrăm permanent abordarea față de serviciile oferite și investim în noi tehnologii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor aflate într-o continuă evoluție ale clienților noștri.”

Sondajul Euromoney Private Banking and Wealth Management reprezintă o analiză calitativă a celor mai bune servicii în private banking, în funcție de regiune și de segmentul de clienți. Acesta este un ghid informativ pentru persoanele cu dețineri semnificative de active cu privire la furnizorii de servicii profesionale de management al averii.