În perioada 20 – 29 august 2021 are loc cea de a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Unul dintre cele mai importante evenimente din lume dedicate artelor spectacolului, Festivalul are ca temă în acest an „Construim speranța împreună”.

UniCredit Bank continuă să fie și la această ediție unul dintre cei mai importanți susținători ai FITS. După un an în care întreaga lume a fost greu încercată, iar Festivalul a avut o ambițioasă ediție exclusiv online, FITS revine în săli, pe străzile și în piețele Sibiului, pe alei și în parcuri, spre bucuria sibienilor, a invitaților și a tuturor participanților.

„Parteneriatul pe care îl avem cu UniCredit Bank, și care a ajuns la al 18-lea an, este, mai mult decât un parteneriat, o prietenie. Pentru că doar prietenii rămân alături de tine și te ajută să evoluezi și să duci, an de an, acest miracol, FITS, către oameni. Fabrica de Cultură, aplicația, revista, toate proiectele speciale gândite împreună pentru public stau sub semnul celei mai mari prețuiri pentru acesta! Iar în acest an „Construim speranța împreună”, la propriu! Le mulțumesc și pentru asta!” – Constantin Chiriac, Director General TNRS și Președintele FITS.

Ca partener de tradiție al evenimentului, UniCredit Bank își continuă angajamentul de a sprijini Festivalul, dar susține în continuare și unul dintre cele mai importante puncte de intersecție între cultură și comunitatea sibiană: Fabrica de Cultură.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte demarate în cadrul FITS, Fabrica de Cultură a început, acum șapte ani, cu o singură sală – Faust – după care a mai deschis pentru public încă două spații de joc interioare – sălile Lulu și Eugenio Barba – și unul exterior, dedicat spectacolului Metamorfoze. Dezvoltarea sa, alături de partenerii IACM Construcții SA, TNRS & FITS, va continua și în viitor, pentru ca acest loc să devină un centru de excelență în artele spectacolului la nivel mondial.

”Suntem un partener de încredere care își onorează promisiunile, iar sprijinirea demersurilor culturale și creative face parte din ADN-ul nostru. Acesta este cel de-al 18 an de asociere cu FITS, dar și de relație pe care o avem, în contextul Festivalului, cu comunitatea sibiană și cu cei pentru care cultura și industriile creative contează cu adevărat. Vom continua să construim speranța împreună!” – Anca Ungureanu, Identity & Communication Director, UniCredit Bank Romania.

În zilele de 26, 27 și 28 august, UniCredit propune tuturor celor prezenți un proiect de artă participativă: Zidul Speranței. Astfel, orice persoană din public va putea trimite, prin SMS la numărul 0757.771.435 (tarif normal), mesaje care să conțină speranțele sale. Acestea se vor transforma în cărămizi virtuale, proiectate, alături de mesaje, pe zidul Casei Albastre din Piața Mare. FIecare astfel de cărămidă va construi Zidul Speranței. În ton cu tema de anul acesta a Festivalului, dar și ca un îndemn la empatie și încredere, arta se va transforma în speranță, iar speranțele în artă!

Un alt proiect multimedia pregătit tot de UniCredit îi așteaptă pe spectatori în foaierul sălii Faust de la Fabrica de Cultură.Pentru această ediție, UniCredit Bank a făcut demersuri speciale pentru confortul spectatorilor de la Fabrica de Cultură, dar nu numai.

Toți cei interesați pot descărca aplicația FITS2021 cu informați necesare unei experiențe complete de Festival, dar și revista-program cu recomandări de evenimente, tipărită în câteva mii de exemplare și distribuită gratuit.

FITS se desfășoară între 20 și 29 august, reunește circa 2000 de participanți din 37 de țări, pentru un număr de aproximativ 600 de evenimente desfășurate în 36 de locații. Ediția din anul acesta se desfășoară în trei dimensiuni: fizic, online și hibrid (transmisiuni în direct, online, ale unora dintre evenimente).

Pe toată durata Festivalului, organizatorii au luat măsurile pentru respectarea condițiilor oficiale necesare desfășurării evenimentelor în condiții de siguranță.