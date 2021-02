UniCredit Bank oferă companiilor afectate de pandemia de COVID-19 acces la linii de finanțare susținute de Banca Europeană de Investiții (BEI), se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Concret, companiile care își desfășoară activitatea în sectoarele cele mai afectate de pandemia Covid19, precum agricultura, turismul, producția de bunuri, comerțul, transporturi și altele, pot accesa finanțări în condiții speciale, cu rate de dobândă reduse în comparație cu ratele standard, pentru susținerea capitalului de lucru, a proiectelor de investiții și a altor cheltuieli eligibile.

Finanțările sunt disponibile în lei sau în euro, pentru beneficiari din categoria întreprinderilor mici și mijlocii (cu mai puțin de 250 de angajați) sau „MidCap” (companii mijlocii cu minimum 250 și mai puțin de 3000 de angajați).

Împrumuturile pot avea o scadență minimă de doi ani (cu o durată efectivă ce depinde de durata economică și tehnică a proiectului finanțat), și pot fi utilizate pentru finanțarea unor proiecte cu un cost maxim de 25 de milioane de euro.

Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank: „Mediul de afaceri din România, și în particular acele sectoare de activitate care au resimțit în ultimul an consecințele pandemiei Covid19, are nevoie de o susținere rapidă și pragmatică în această perioadă. Prin acordul cu Banca Europeană de Investiții, punem la dispoziția companiilor cu până la 3.000 de angajați un nou instrument de finanțare a unor proiecte inovatoare sau care contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Completăm, astfel, un portofoliu extins de instrumente financiare pe care îl oferim clienților noștri în contextul acordurilor cu Fondul European de Invesțitii, a schemelor de împărțire a riscului local, furnizate de Statul Român, a programelor InnovFin, Fund of Funds sau COSME”.

UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană de succes, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate şi de Investiţii, care oferă o rețea unică vest, central şi est europeană bazei sale de clienți. Grupul este prezent în România prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.