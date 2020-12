În contextul în care situația medicală actuală continuă să pună presiune asupra sistemului medical în ceea ce privește resursele destinate îngrijirii pacienților COVID-19, UniCredit Bank și HeidelbergCement România sprijină Asociația Volunteer for Life cu 60.000 euro pentru construirea unui spital modular necesar extinderii Unității de Primiri Urgențe UPU SMURD și a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Neamț, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Unitatea modulară se află în faza de proiectare și aprobare și va fi amplasată în curtea Spitalului Județean Neamț, urmând să aibă o capacitate de 40 de paturi în 20 de camere, dintre care 6 paturi pentru terapie intensivă. Lucrările de construcție vor începe în luna ianuarie 2021, cu termen de finalizare luna martie 2021.

Ionuț Ursu, Președinte Asociația Volunteer for Life: „Creșterea numărului de paturi al Spitalului Județean Neamț este o nevoie urgentă a comunității locale în contextul actual, pentru că medicii nu mai reușesc să acopere solicitările cu resursele disponibile. Susținerea pe care o primim din partea UniCredit Bank și HeidelbergCement România este vitală proiectului pe care îl dezvoltăm, proiect care va servi comunității pe termen lung, dincolo de momentul încheierii acestei pandemii”.

Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare UniCredit Bank: „Decizia de a ne implica în acest proiect face parte din angajamentul UniCredit de a ajuta comunitățile locale în care suntem prezenți chiar în momentul în care este nevoie. Sistemul medical din România continuă să fie sub presiune, iar sprijinul venit din partea mediului privat în orașele mici este foarte important. De aceea, încercăm să ajutăm de câte ori este posibil, iar în acest an am susținut sistemul medical cu donații cumulate de peste 300.000 de euro, la care se adaugă cea pe care, împreună cu HeidelbergCement România, o îndreptăm acum către Piatra Neamț”.

De la începutul pandemiei, UniCredit Bank a contribuit la achiziția a două aparate de ventilație mecanică de înaltă performanță (printr-o donație de 120.000 euro către Asociația Zi de Bine), achiziția de materiale pentru spitale (printr-o donație de 61.000 de euro a angajaților din entitățile UniCredit din România, suplimentată printr-o contribuție a Fundației UniCredit), modernizarea secțiilor de terapie intensivă (printr-o donație de 130.000 de euro pentru campania Împreună pentru România a Fundației Altex). În plus, UniCredit Bank susține proiectul Oameni în Alb, singura inițiativă care oferă suport psihologic și emoțional gratuit medicilor.

Bogdan Arnăutu, Communication Manager HeidelbergCement România : „Încă de la începutul acestei crize, am fost nevoiți să luăm decizii rapide și să ne adaptăm contextului aflat zilnic în permanentă schimbare. Astfel, ne-am adaptat strategia de investiții comunitare, îndreptându-ne atenția către zonele care au cea mai mare nevoie de sprijin în această perioadă: sistemul medical, sistemul educațional și persoanele vulnerabile. Am discutat cu reprezentanții comunităților locale, am identificat nevoile cele mai urgente și alături de partenerii noștri – actori economici sau reprezentanți ai mediului neguvernamental, am intervenit ori de câte ori a fost posibil”.

Susținerea proiectului spitalului modular de la Neamț reprezintă o continuare firească a eforturilor HeidelbergCement România de a veni în sprijinul sistemului medical, începute încă din luna martie a acestui an. Compania a oferit Spitalului Județean Neamț nouă containere medicale echipate, astfel încât trierea pacienților să aibă loc în afara perimetrului propriu-zis al spitalului, iar mai apoi a fost instalată și o rampă de acces pentru transportul pacienților pozitivi pe circuite complet delimitate și special amenajate către secțiile de terapie. De asemenea, compania a sprijinit Fondul de Urgență inițiat de Asociația pentru Relații Comunitare, cu ajutorul căreia Spitalul Județean Târgoviște a primit șase paturi de terapie intensivă și un monitor de funcții vitale, iar Spitalul Județean de Urgență Deva un aparat performant, care detectează 18 virusuri (coronavirus, virus gripal, virus paragripal) și patru bacterii. Investițiile totale în lupta împotriva COVID-19 în cele trei comunități locale de la Neamț, Hunedoara și Dâmbovița se ridică la 175.000 euro.