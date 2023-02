UniCredit Consumer Financing lansează o ofertă pentru produsele de creditare de nevoi personale fără ipotecă, în lei, cu dobânzi fixe – Creditul de Realizări Personale, cu reduceri de dobândă aplicate gradual, în funcție de tranșele de sume împrumutate și de îndeplinirea anumitor condiții.

Astfel, dobânda anuală fixă poate ajunge până la un minimum de 7,99% pentru un Credit de Realizări Personale cu dobândă fixă pentru sume împrumutate între 120.000 și 150.000 de lei, în anumite condiții:

(i) încasării, la acordarea creditului și pe toată durata creditului, a veniturilor în cont deschis la UniCredit Bank (detalii despre Condiția de rulaj lunar pe www.unicredit.ro/credit),

(ii) atașării unei asigurări de viață și (iii) refinanțării unui credit acordat de o altă instituție de credit/instituție financiară nebancară din România sau sucursale din România ale unor astfel de institutii straine sau achiziționării unui Card de Credit UniCreditCard Principal sau Premium.

Sorin Drăgulin: Încurajăm relațiile de parteneriat de lungă durată

Sorin Drăgulin, Președintele Directoratului UniCredit Consumer Financing: „Încurajăm relațiile de parteneriat de lungă durată cu clienții noștri și ne dorim ca, atât prin oferta de produse, cât și prin calitatea serviciilor pe care le oferim, să fim compania financiară preferată a celor care intră în relație cu noi. De aceea, răsplătim, prin dobânzi reduse, clienții care își încasează veniturile într-un cont deschis la UniCredit Bank și aleg să refinanțeze un credit extern sau să achiziționeze și un card de credit de la UniCredit Consumer Financing”.

Cât te costă Creditul de Realizări Personale

Produsul fara ipoteca poate fi accesta in Lei, cu sume intre 1.500 Lei si 150.000 Lei, pe perioade intre 6 – 60 de luni, bani pe care ii poti utiliza in renovarea locuintei, vacanțe, studii, nunta sau orice plan personal ai in vedere.