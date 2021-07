UniCredit a fost desemnată Cea mai bună bancă pentru servicii tranzacționale din Europa de Vest și Cea mai bună bancă de consultanță din Europa Centrală și de Est în cadrul Premiilor pentru Excelență Euromoney 2021. Acestea vin ca parte a unui set de premii care include și Cea mai bună bancă din Bosnia și Herțegovina și, în plus, premii pentru mai multe categorii “Best in Service” în Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa (CEEMEA) în cadrul Euromoney FX Survey 2021.

Înființate în urmă cu 19 ani, premiile Euromoney pentru Excelență oferă recunoaștere băncilor comerciale și de investiții care reprezintă modele prin maniera în care oferă produse și servicii de top pentru a satisface nevoile clienților.

„Suntem încântați să primim aceste premii, care reprezintă o recunoaștere în plus atât a eforturilor noastre continue, cât și a abordării noastre solide”, spune Andrea Orcel, CEO UniCredit. „Ca întotdeauna, continuăm să punem clienții în centrul a tot ceea ce facem. Mulțumirile mele sunt adresate acestor clienți pentru încrederea și loialitatea lor, precum și echipelor noastre dedicate care i-au ajutat cu o gamă variată de instrumente – de la servicii bancare tranzacționale pentru a desfășura operațiunile de zi cu zi și până la consultanță de încredere cu privire la creșterea capitalului și nevoile de finanțare”.

Odată cu recunoașterea pentru “Cea mai bună bancă pentru servicii de consultanță din Europa Centrală și de Est”, UniCredit își consolidează și mai mult poziția de lider în regiune, Euromoney afirmând că “UniCredit și-a valorificat o dată în plus rețeaua regională, abordarea sectorială și poziționarea atentă pe piață pentru a atinge cel mai mare număr de oferte pentru perioada analizată de 12 luni, până la 31 martie 2021. Expertiza UniCredit într-o varietate de sectoare a fost demonstrată pe larg, „evidențiind oferte între instituții financiare, din infrastructură, energie regenerabilă și tehnologie”.

Premiul pentru “Cea mai bună bancă pentru servicii tranzacționale din Europa de Vest” vine ca parte a unei recunoașteri în creștere pentru serviciile UniCredit în domeniu, Euromoney menționând că „banca s-a remarcat ca un furnizor principal de produse esențiale de gestionare a numerarului, cum ar fi conturile virtuale”, lăudând totodată și alte servicii de ultimă generație.

Acest lucru s-a reflectat și prin recunoașterile obținute de bancă. În ultimii ani, banca a câștigat în mod constant unele dintre cele mai prestigioase premii disponibile, inclusiv “Best Transaction Bank” în Europa de Vest în 2019 și “Best Bank for Supply Chain Finance” în 2020, ambele din partea The Banker, și “Best Bank for Transaction Services” în Europa Centrală și de Est în 2020 din partea Euromoney.

Sursa Foto: Bloomberg