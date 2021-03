UniCredit a fost recunoscut anul acesta în Euromoney Trade Finance Survey drept cea mai bună bancă de finanțare a comerțului și afacerilor documentare la nivel global în ceea ce privește serviciile oferite clienților. Sondajul a arătat consolidarea poziției de lider a UniCredit prin câștigarea a 31 de premii pentru diferite categorii și zone geografice. Printre acestea se numără și pozițiile de top pentru categoriile “Market Leader” și “All Services” în România.

Sondajul, aflat acum în al zecelea sau an, cumulează feedback-ul primit din partea a peste 11.000 de clienți corporativi, oferind dovezi substanțiale ale expertizei UniCredit în ceea ce privește produsele, serviciile de top oferite clienților și înțelegerea profundă a piețelor sale principale din Europa.

Rezultatele clasează băncile în două categorii – “Best Service”, care evaluează nivelul serviciilor oferite clienților, și ‘Market Leader’, care combină datele privind gradul de penetrare a pieței, cota de piață și cifra de afaceri – pentru a crea un clasament general al celor mai bune bănci în ceea ce privește finanțarea comerțului.

În clasamentul privind “Best Service”, UniCredit a obținut cea mai bună clasare globală la categoria “All Services”, inclusiv pentru oferta sa de “Advisory” și “Product”, obținând în același timp noi distincții globale la categoriile “Support&Advisory” și “Digital Offering” – cea din urmă fiind o apreciere pentru efortul continuu al băncii în direcția dezvoltării de noi soluții inovatoare adaptate nevoilor clienților, aflate într-o continuă evoluție.

La nivel regional, UniCredit a fost încă o dată recunoscut drept cel mai bun furnizor la categoria “All Services” în regiunea Europei Centrale și de Est (CEE), precum și lider pe regiune la categoriile “Digital Offering” și “Product”. Acoperirea extinsă din punct de vedere geografic a serviciilor băncii a fost subliniată și mai mult prin locurile întâi obținute la categoria “All Services” în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, Ungaria, Italia, România, Serbia și Slovacia.

De remarcat e faptul că UniCredit a repurtat alte succese la categoria “Market Leader”, obținând atât primul loc în CEE, cât și pentru alte 11 țări – respectiv Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, România, Rusia, Serbia și Slovacia.

Comentând distincția primită, Luca Corsini, Co-Head of Global Transaction Banking în UniCredit, a declarat: “Ne străduim să oferim produse de cea mai înaltă calitate clienților noștri – iar schimbarea către modul de lucru de la distanță a determinat un interes sporit pentru oferta noastră de soluții digitale.

Sondajul Euromoney privind Trade Finance din acest an recunoaște eforturile noastre permanente în această arie, pe măsură ce continuăm să sprijinim și să finanțăm economia reală”.

Giovanni Solaroli, de asemenea Co-Head of Global Transaction Banking, a adăugat: “Acest set de rezultate cu adevărat pan-europene sunt o dovadă a spiritului de colaborare din cadrul echipelor noastre, a expertizei și angajamentului în furnizarea unor servicii de top într-un mediu plin de provocări”.

Sondajul Euromoney Trade Finance se alătură unei liste în creștere de succese pentru platforma de trade finance a UniCredit. Ultimele recunoașteri includ “Best Trade Finance Bank în CEE” și “Best Supply Chain Finance Provider în CEE” primite din partea Global Finance cu ocazia “2021 Trade and Supply Chain Finance Awards”. În 2020, UniCredit a fost desemnată de asemenea drept “Best Bank for Transaction Services in Central & Eastern Europe” la Euromoney’s Awards for Excellence.