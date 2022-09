UniCredit și Teach For All își unesc forțele pentru a promova educația pentru copii într-un parteneriat pan-european, care acoperă șapte țări în care este prezent UniCredit: Austria, Bulgaria, Germania, Italia, România, Slovacia, iar parteneriatul va fi extins în scurt timp și cu Teach For Serbia, care face demersuri pentru a se alătura rețelei globale Teach For All în următoarele luni. Această nouă alianță va miza pe o abordare comună, axată pe inovare și incluziune, pentru a obține rezultate și pentru a încuraja potențialul tinerilor europeni.

Până în prezent, Teach For All a avut un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de elevi din Europa, implicând peste 4.000 de cadre didactice în programele sale și peste 9.000 de absolvenți care continuă să lucreze în sectoare precum conducerea școlilor, politicile publice și inovarea socială. Colaborarea cu UniCredit va consolida în mod semnificativ aceste eforturi și rezultate, oferind resurse și sprijin în formarea profesorilor implicați pentru a întări și mai mult comunitățile locale să regândească sistemele educaționale din zonele cu resurse insuficiente și ajutând la construirea unor medii școlare mai incluzive care să ofere o instruire de calitate pentru toți copiii, an de an.

Cu ajutorul acestor educatori dedicați, elevii vor dobândi cunoștințele, abilitățile, atitudinile și valorile de care au nevoie pentru a naviga într-o societate în schimbare și în noul peisaj al locurilor de muncă. Cu mentalitatea și abilităție adecvate, vor fi mai bine pregătiți pentru a atinge securitatea financiară și pentru a deveni cetățeni informați și buni contribuitori. Prin crearea unor oportunități ca aceștia să își atingă potențialul maxim, acest program inovator dezvoltă o nouă generație de lideri europeni.

Andrea Orcel, CEO UniCredit: “Nu există un singur factor care să determine viitorul succes al continentului nostru mai important decât educația și dezvoltarea tinerilor noștri.

Andrea Orcel, CEO UniCredit, spune că educația este cel mai important factor: “Nu există un singur factor care să determine viitorul succes al continentului nostru mai important decât educația și dezvoltarea tinerilor noștri. Pentru a face acest lucru trebuie să perfecționăm și să sprijinim cadrele didactice, dotându-le cu toate instrumentele de care au nevoie pentru a fi cei mai buni educatori posibil. Angajamentul UniCredit de a susține comunitățile să crească merge dincolo de oferirea de sprijin financiar, motiv pentru care sunt încântat să anunț colaborarea noastră cu Teach For All.

Parteneriatul nostru cu această organizație extraordinară ne va ajuta să ne îndeplinim angajamentul pentru o societate mai bună, în conformitate cu strategia noastră ESG și ne vom baza pe prezența UniCredit pe întregul continent pentru a ne asigura că ajungem la acele comunități cu nevoile cele mai mari. Sunt nerăbdător să văd rezultatele acestui parteneriat: rezultate care vor avea impact asupra întregii Europe pentru zeci de ani de acum înainte”.

Wendy Kopp, CEO și Co-fondator Teach For All: “Educația joacă un rol vital în bunăstarea economică și socială a oricărei regiuni. În timp ce unii elevi europeni sunt bine deserviți de sistemele actuale, există un număr mare de copii, în special din comunitățile marginalizate, care nu beneficiază de o educație de calitate. Pentru ca Europa să facă față provocărilor acestui secol, este o nevoie stringentă de a lucra în parteneriat cu școlile, guvernele și familiile pentru a se asigura că fiecare copil are posibilitatea de a-și atinge potențialul”.

UniCredit va sprijini rețeaua Teach For All cu o donație de aproape 2 milioane de euro pentru a finanța activitățile pentru anul școlar 2022-2023, și de asemenea va implica angajații ca voluntari care să impulsioneze schimbarea, contribuind cu timpul, cunoștințele și abilitățile lor. A avea modele de urmat reprezintă unul dintre elementele cheie pentru ca elevii să se dezvolte, prin discuții și ateliere de lucru inspiraționale, precum și prin experiența unor condiții de lucru reale.

Alianța va utiliza rețelele paneuropene ale ambelor organizații, conlucrând la nivel transfrontalier cu partenerii locali pentru a obține un impact imediat în sălile de clasă și un impact colectiv pe termen lung în comunități. Prin consolidarea sistemelor educaționale și crearea unui mediu flexibil și inovator, ne asigurăm că elevii din clasele de astăzi pot modela un viitor mai bun. Acest lucru va fi realizat prin sprijinirea elevilor, cultivarea activismului global, implicarea comunității, împărtășirea progreselor și creșterea gradului de conștientizare. Parteneriatul include un set de KPI locali, adaptați la fiecare dintre țări.

În România, prin parteneriatul cu UniCredit, Teach for Romania va susține un număr de 11 profesori care predau în 9 școli publice. Acești profesori vor lucra cu aproximativ 600 de copii, care astfel vor avea acces la un profesor lider și la un model educațional ce vizează impactul la nivelul clasei, școlii, comunității, sistemic.

În România, angajații UniCredit Bank vor participa la acțiuni de voluntariat pentru a susține misiunea Teach for Romania

Iulia Pielmuș, Director Executiv, Teach for Romania: „Experiența ultimilor doi ani ne-a demonstrat că viitorul nu e ceva ce ni se va întâmpla cândva, ci este exact ceea ce alegem să construim împreună, acum. Sprijinul pe care îl primesc copiii din comunitățile vulnerabile odată cu parteneriatul global Teach for All și UniCredit este critic, atât pentru dezvoltarea lor academică, socială, cognitivă, cât și pentru a-i motiva să vină la școală. Suntem recunoscători că aproximativ 600 de elevi vor avea acces la educație de calitate prin intermediul profesorilor lor și al angajaților UniCredit care au ales să fie alături de ei prin diverse acțiuni de voluntariat.

Provocările din educație sunt complexe

Pe lângă a-i învăța pe copii să citească, să scrie, să colaboreze și să devină adulți funcționali în societate, un alt obiectiv al profesorilor noștri este să le ofere copiilor acces și expunere la oameni de la care să învețe și să le devină modele de urmat. Depinde de capacitatea noastră de a co-crea acum soluții sănătoase, sustenabile, care să le asigure copiilor noștri accesul la un viitor mai bun și le mulțumim partenerilor de la UniCredit că sunt alături de noi”.

În România, 6 din 10 copii din medii vulnerabile nu se descurcă să scrie sau să citească. Situația este agravată de faptul că România suferă de deficit de cadre didactice în comunitățile vulnerabile sau greu navetabile. Provocările din educație sunt atât de complexe, încât e nevoie de un întreg ecosistem care pune copilul în centru, pentru a vedea rezultate acolo unde contează.

Teach for Romania oferă un program de leadership pentru oamenii cu viziune, care vor să se implice în educația din România. Oameni care, pe termen lung, prin rolurile lor, vor contribui la transformarea educației în favoarea elevului și vor ajuta copiii să își atingă potențialul, pornind de la cei mai vulnerabili. Timp de 2 ani, le oferă acestora contextul practic pentru a înțelege ce se află în spatele cifrelor alarmante, din rolul de educatori, învățători sau profesori, iar apoi îi susțin să își continue misiunea din diverse roluri strategice, în calitate de alumni ai Teach for Romania.