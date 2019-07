UNIQA Asigurari face un pas important in reducerea timpului de solutionare a daunelor si lanseaza in premiera in Romania un asistent digital care simplifica si optimizeaza procesul de notificare a daunelor.

Asistentul digital ANA ofera cea mai rapida si simpla solutie de notificare a daunelor si despagubire pentru daunele usoare, care nu depasesc 500 de euro si este disponibil pentru clientii care au incheiata o asigurare CASCO la UNIQA. Asistentul ANA face parte dintr-un amplu proiect de digitalizare, care a presupus si implementarea unei platforme integrate de management al daunelor, prin care specialistii de daune sa poata administra dosarele de dauna rapid si eficient.

„UNIQA este primul asigurator care introduce acest concept digital pe piata asigurarilor din Romania, remodeland complet experienta clientului. Asistentul digital ANA este o initiativa locala care face parte din strategia UNIQA Asigurari de a oferi solutii integrate, de tip “end to end”, care genereaza valoare adaugata si servicii la cele mai inalte standarde de calitate pentru clientii sai. Am ales Romania pentru a lansa acest serviciu si datorita faptului ca suntem printre tarile cu cea mai buna viteza a internetului, dar si cu o rata foarte buna de utilizare a smartphone-urilor”, a precizat Iuliana Rusei, Membru al Directoratului – CITO UNIQA Asigurari.

Daca, in mod traditional, pentru avizarea unei avarii, clientul transmitea o notificare prin call- center sau prin intermediul unui formular online, urmand procesul de constatare dauna si plata facturilor transmise dupa reparatia autovehicului, proces complex, cu un timp de solutionare a dosarului de minimum o saptamana si un impact semnificativ pentru client, acum, asistentul digital ANA va ajuta clientii care detin polite CASCO sa afle in 30 de minute care este propunerea de despagubire pentru dauna masinii. Mai exact, atunci cand vrea sa semnaleze o avarie, clientul transmite o notificare prin intermediul asistentului digital, care poate fi accesat in https://daunerapide.uniqa.ro, sau prin intermediul call-centerului care directioneaza clientul catre ANA.

Avizarea daunelor usoare se face exclusiv online, dupa ce clientul urmeaza cativa pasi privind identificarea si descrierea daunei. Clientul este primeste pe loc oferta de despagubire, urmand sa isi aleaga singur unitatea de service auto si calitatea reparatiei.

Cei care au daune cu valoare mai mare de 500 de euro, pot utiliza, de asemenea, ANA pentru notificarea daunelor. In functie de complexitatea daunei, acestia vor fi ghidati in urmatorii pasi ai procesului de constatare si emitere a propunerii pentru despagubire a daunei de catre o echipa dedicata.

„Dorim sa schimbam radical modul in care oferim serviciile de daune clientilor nostri. Aducem impreuna oamenii si tehnologia, astfel incat notificarea daunelor devine un proces extrem de facil, iar ofertarea sumei aferente despagubirii are loc foarte rapid. ANA este un sistem construit cu ajutorul ultimelor tehnologii in domeniu, avand la baza principii de “machine learning”, ce permit calibrarea algoritmilor si proceselor in mod continuu si adaptarea la realitatile interactiunii cu clientii. Alaturi de valoarea adaugata experientei clientilor nostri, implementarea asistentului digital ANA si trecerea la o noua platforma integrata de management al daunelor vor crea un mediu de lucru modern si inovator pentru echipa de daune UNIQA, in cadrul unui Centru de procesare daune care ne dorim sa reprezinte un reper in piata”, a declarat Paul Zarzara, Directorul Directiei Daune din cadrul UNIQA Asigurari.

In prima etapa de dezvoltare, ANA asista notificarea si despagubirea daunelor aferente politelor de asigurare CASCO, proces deja disponibil pentru clientii UNIQA. In cursul acestui an, ANA va prelua notificarea si despagubirea daunelor pentru politele de asigurare a locuintelor, UNIQA Asigurari avand in plan dezvoltarea solutiei digitale si pentru alte produse din portofoliul companiei.

„Dezvoltam permanent solutii care ne ajuta sa imbunatatim experienta clientilor si sa aducem valoare in viata acestora. Utilizam tehnologia pentru a creste eficienta proceselor noastre operationale si accesibilitatea la produsele si serviciile oferite de UNIQA. si sunt principiile de baza din spatele solutiilor digitale pe care vom continua sa le implementam pentru a tine pasul cu asteptarile clientilor nostri”, a declarat Franz Weiler, CEO UNIQA Asigurari.