În calitate de asigurator oficial al festivalului UNTOLD 2021, UNIQA continuă să fie aproape de comunitate, oferind soluții de protecție financiară pentru evenimente culturale importante organizate în România. Astfel, compania duce mai departe un parteneriat derulat pe parcursul a trei dintre editiile acestui eveniment de amploare, acoperind riscurile asociate organizatorului, în baza unei polițe de răspundere civilă, pentru care Safety Broker, cel mai mare broker de asigurare independent cu capital local din România și partener important al UNIQA, a oferit servicii de intermediere și consultanță de risc.

“Pentru un festival de top, derulat pe parcursul mai multor zile, cu un număr impresionant de participanți, siguranța și responsabilitatea sunt elemente cheie. Lucrăm zi de zi pentru dezvoltarea unor soluții de asigurare calibrate, care să aducă liniștea și continuitatea pentru oameni și companii. Astfel, ne bucurăm să asigurăm și acest eveniment important. Contribuim la crearea unui ecosistem de business sustenabil, bazat pe încredere și dezvoltare continuă, direcție în care se îndreaptă și construcția acestui proiect alături de partenerul nostru, Safety Broker” a declarat Carmen Mirdan, Director Dezvoltare Corporate Business, UNIQA Asigurări.

“Este o bucurie să fim și anul acesta alături de UNIQA, în calitate de parteneri ai celui mai mare festival din România. Suntem mândri să putem contribui la succesul acestui eveniment, care definește o generatie de tineri și pozitionează România pe harta entertainment-ului”, a declarat Viorel Vasile, CEO al Safety Broker.

“Siguranța celor din festival este prioritate zero pentru noi, organizatorii UNTOLD. Anul acesta, pe parcursul celor 4 zile de festival, UNTOLD va deveni cel mai sigur loc public din România. Suntem de părere că toate experientele vieții trebuie trăite intens și fără griji, iar acest lucru se poate realiza când există plase de siguranță solide. Parteneriatul cu UNIQA Asigurări are la baza aceste principii comune și ne dorim să le împărtășim împreună participanților”, a declarat Bogdan Rădulescu, Head of Partnerships & New Business UNTOLD.

UNTOLD are loc anul acesta în perioada 9 – 12 septembrie, în Cluj-Napoca, fiind unul dintre cele mai populare festivaluri internaționale. Evenimentul aduce împreună DJ și artiști de top la nivel mondial, desfășurându-se pe 7 scene, în fața unui public de peste 372.000 de spectatori, pentru distracție responsabilă, în condiții de siguranță.

UNIQA este unul dintre jucătorii importanți ai pieței de asigurări, cu o experiență de peste 10 ani în România și de peste 200 de ani ca parte dintr-un grup cu o prezență tot mai puternică la nivel european.

Crearea de programe de asigurare care acoperă un spectru larg de riscuri și asigură o viață mai bună împreună face parte din strategia UNIQA, iar comunitatea și soluțiile de asigurare calibrate pe nevoile acesteia sunt valori esențiale, în baza cărora compania își dezvoltă strategia și activitățile.

Noul model de afaceri al companiei armonizează procesele la nivelul piețelor internaționale, ceea ce permite mobilizarea tuturor competentelor profesionale pentru a adresa nevoile clienților într-un mod personalizat, în funcție de segmentul de care aparțin – Retail, Bancassurance, Corporate & Affinity, oferindu-le produse și servicii de calitate, la nivelul celor mai înalte exigențe.

UNIQA Asigurari se numara printre liderii pietei romanesti de asigurari generale si furnizeaza servicii pentru peste 470.000 de clienti, oferind un portofoliu complet de produse care respecta nevoile clientilor si tendintele pietei.