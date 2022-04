ING Bank estimează că în ședința de poltică monetară de maine, Banca Națională a României va opera o creștere de dobândă de 50 de puncte de bază, de la 2.5% până la 3,00%, dar care va fi în continuare cea mai mică rată cheie din regiunea CEE4. Potrivit economistului șef al ING, Valentin Tătaru, “pe măsură ce creșterea economică încetinește, argumentele pentru rate mai mari se estompează”, dar ING se așteptăm ca “dobanda cheie să ajungă la 4,50% în acest an”.

Valentin Tătaru: Ne așteptăm acum ca rata cheie să atingă 4,50% în acest an și să rămână acolo până în 2023.

Într-o analiză, Valentin Tătaru apreciază că “inflația a fost oarecum mai scăzută de la începutul acestui an, cel puțin în comparație cu așteptările, deoarece evoluțiile pieței energetice au continuat să fie o sursă de volatilitate a infației globale. Datorită măsurilor guvernamentale de extindere a limitelor de preț pentru gaz și electricitate până în aprilie 2023, am fost destul de reticenți în a revizui inflația medie la 8,8% pentru acest an. Cu toate acestea, având în vedere cele mai recente evoluții de pe piețele de energie și mărfuri (în special în materie de mărfuri agricole primare), revizuim prognoza medie a inflației la 9,3%, apreciind că anul 2022 se va încheia cu o inflație de 8,9%.

Tătaru: România ar trebui să evite o recesiune tehnică

Datele disponibile până acum indică o activitate economică destul de robustă în primul trimestru al anului 2022, producția industrială și construcțiile au început anul pe o bază solidă. Datele din martie ar putea părea mai slabe, dar este puțin probabil ca acest lucru să schimbe imaginea pentru primul trimestru. În prezent, anticipăm o expansiune trimestrială de +0,2% în T122, ceea ce înseamnă că România ar trebui să evite o recesiune tehnică. Pentru acest an, ne așteptăm la o creștere destul de nesatisfăcătoare a PIB-ului de 2,3%”.

Pentru ședința de mâine de la BNR, “ING intrevede, cu o probabilitate relativ mică, dar deloc neglijabilă ( 15%) ca BNR să extindă culoarul simetric în jurul ratei cheie de la 100 la 125 de puncte de bază la una din următoarele două întâlniri. Acest lucru ar oferi, în esență, încă 25 de puncte de bază de crestere și ar putea justifica majorări mai mici ale ratelor ulterioare.

În general, politica monetară va rămâne concentrată pe valută și ne așteptăm ca nivelul de 4,95 pentru EUR/RON să se mențină în acest an. BNR este probabil să rămână un creditor net al sistemului bancar pentru cea mai mare parte a anului 2022”, mai arată Valentin Tătaru în analiza macroeconomică de astăzi.

UPDATE. Vorbind despre cresterea Robor la 3 luni, Valentin Tataru estimează că la final de an, aceasta va tinge 6%, la final de an. Economistul sef al ING a mai declarat astăzi, la Digi 24, că vom putea vedea o inflatie de 10% în Trimestul II/ III.