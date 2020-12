Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati de administrare a activelor financiare si companii de servicii, cu un volum de prime in valoare de aproximativ 600 de milioane de euro in 2019 si un volum administrat de fonduri de pensii private de aproximativ 5 miliarde de euro, si aduce in total o baza suplimentara de 4,5 milioane de clienti. Dupa finalizarea cu succes a achizitiei, Vienna Insurance Group va urca in Ungaria de pe locul 6 pe pozitia de lider de piata. Pretul de achizitie a actiunilor este de 830 de milioane de euro.

„Achizitia operatiunilor Aegon din Europa Centrala si de Est este un pas important pentru Vienna Insurance Group in vederea consolidarii durabile a pozitiei de lider in ECE si pentru valorificarea de noi oportunitati. Portofoliile companiilor care fac obiectul tranzactiei completeaza perfect unitatile pe care le detinem deja si ne consolideaza diversificarea in aceste tari. Pe piata din Ungaria facem saltul catre primul loc. Acest lucru ne pozitioneaza, ca si in Austria, ca lider de piata in toate tarile vecine la est (Republica Ceha, Slovacia si Ungaria). In Turcia, reusim sa intram pe piata asigurarilor de viata, iar in Polonia, Romania si Ungaria ne putem extinde semnificativ potentialul in domeniul fondurilor de pensii private. Prin achizitia societatii de administrare a activelor financiare detinuta de Aegon in Ungaria nu numai ca ne extindem operatiunile proprii de management al activelor financiare, dar castigam, de asemenea, expertiza si resurse valoroase “, a declarat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group, despre tranzactia de succes cu Aegon.

Pozitie puternica pe piata din Ungaria

Cu 389 milioane de euro* generate in 2019, compania ungara de asigurari reprezinta doua treimi din volumul primelor achizitionate. Compania imbina echilibrat linii de business de asigurari de viata si non-viata si are o retea puternica de vanzari, in principal prin intermediul propriilor agenti si brokeri. In Ungaria, Aegon ocupa in prezent locul 3 pe piata asigurarilor generale si locul 7 pe piata asigurarilor de viata. Impreuna cu UNION Biztosító, Vienna Insurance Group isi poate majora cota de piata actuala de la 8% la peste 19%. Societatea de administrare a activelor financiare din Ungaria ofera intreaga gama de servicii pe acest segment de afaceri in regiunea ECE si administreaza active de aproximativ 1,8 miliarde de euro, ceea ce o face a patra cea mai mare companie de administrare a activelor financiare din Ungaria.

Intrare pe segmentul asigurarilor de viata In Turcia

In Turcia, acordul cu Aegon marcheaza o extindere a activitatii prin intrarea pe segmentul asigurarilor de viata, unde Vienna Insurance Group este in prezent reprezentata de compania de asigurari generale Ray Sigorta. Aegon Turcia ocupa locul 7 pe piata asigurarilor de viata, este lider de piata pe segmentul asigurarilor de viata neatasate creditelor bancare si se concentreaza puternic pe servicii digitale pentru clienti. Activitatea de asigurari de viata, dominata in general de distributia prin intermediul bancilor, se realizeaza in principal prin agenti proprii si externi. Volumul primelor inregistrat in 2019 a fost de 114 milioane de euro.

Compania poloneza si sucursala sa din Romania se concentreaza pe furnizarea de polite de asigurari de viata traditionale si cu componenta investitionala (de tip unit-linked). In Romania, businessul de asigurari de viata este generat in principal prin cooperarea cu Banca Transilvania. Cele doua companii de asigurari de viata din Polonia si Romania au generat un volum de prime de 85 de milioane de euro in 2019 (62 de milioane de euro in Polonia, 23 de milioane de euro in Romania).

Extindere semnificativa a activitatilor de administrare a fondurilor de Pensii private

Prin achizitia societatilor de administrare a fondurilor de pensii private Aegon din Ungaria, Polonia si Romania, Vienna Insurance Group acorda o atentie deosebita gestionarii economiilor realizate pentru perioada pensionarii si isi extinde accesul la activitatea de pensii administrate privat. Avand in vedere evolutiile demografice si dificultatile de finantare pentru sistemele de pensii de stat, aceste piete ofera oportunitati majore de crestere pentru fondurile de pensii private. In special in Polonia, unde reforma pensiilor adoptata in 2019 duce la introducerea Planurilor de Capital pentru Angajati, pot fi exploatate potentialul extins si sinergiile cu implicarea anterioara a Grupului VIG in acest domeniu. Toate cele trei societati de administrare a fondurilor de pensii private sunt printre primele 4 pe piata in tarile respective. Activele totale administrate se ridica la 4,9 miliarde de euro.

Finalizarea tranzactiei asteptata in a doua jumatate a anului 2021

Tranzactia este supusa aprobarilor necesare din partea autoritatilor de reglementare si concurenta. Finalizarea oficiala a achizitiei companiilor Aegon este asteptata in a doua jumatate a anului 2021. In 2019, companiile care vor fi achizitionate au generat un profit net de aproximativ 50 de milioane de euro, avand aproximativ 1.650 de angajati.