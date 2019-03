Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că OUG 114/2018 nu va fi abrogată, dar va fi modificată de Guvern.

“Nu m-am referit punctual la modificările pe care vrem să le facem pe OUG 114 (în cadrul ‘Orei prim ministrului’ de la Camera Deputaţilor – n.r.). Există dialog şi cu siguranţă vom face şi modificări. Domnul ministru Teodorovici a avut dialog cu băncile, am avut şi eu dialog cu reprezentanţi din energie, au fost mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai oamenilor de afaceri, în momentul în care vom vedea toate aceste lucruri vom vedea ce vom prelua, ce vom modifica, dar ceea ce vreau să vă spun este că nu vom abroga OUG 114. Are şi aspecte bune, iar toţi cei care susţin abrogarea OUG 114 cred că nu se gândesc şi la aceste aspecte pozitive pentru cetăţeni şi mă refer în primul rând la salarii, la pensii, la Fondul de Investiţii, la investiţii. Nu am discutat punctual, vom avea discuţii şi în săptămâna aceasta şi vom veni cu toate măsurile”, a spus premierul la Palatul Parlamentului la “Ora prim-ministrului”, organizata la solicitarea PNL.

Ea a adăugat că OUG 114/2018 va fi modificată tot prin ordonanţă de urgenţă.

Teodorovici a confirmat că taxa pe activele băncilor va fi modificată

„Va fi semestrială, se va plăti anual. Nu (calculate în funcţie de ROBOR – n.red.). Haideţi că am şi dat public câteva elemente din discuţia pe care am avut-o cu băncile, săptămâna trecută. Discuţiile continuă, pentru că am avut un grup comun cu cei de la ARB pentru a vedea forma finală a fiecărei propuneri în parte, pentru a vedea cum rămâne şi cum se va găsi în textul final”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, în cadrul unor declaraţii de presă.

Ministrul Finanţelor a menţionat printre împrumuturile care pot fi exceptate de la aplicarea taxei pe activele bancare „titlurile de stat, împrumuturile pentru UAT-uri (Unităţile Administrativ Teritoriale – n.red.), programele guvernamentale (Prima Casa) şi partea de împrumuturi în economie – persoane fizice, persoane juridice”.

„Sunt câteva propuneri pe care le-am făcut băncilor şi care au spus este exact ce vrem să auzim, pentru economie”, a mai spus Teodorovici.

Tot astăzi, Senatul a adoptat, tacit, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 114/2018 care introduce măsuri fiscale, printre care se numără şi „taxa pe lăcomie” pentru bănci. Propunerea legislativă a trecut de Senat fără raportul Comisiei de buget.

Astfel, ordonanţa de urgenţă 114/20018 care introduce măsuri fiscale va fi dezbătută şi adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Termenul de adoptare tacită pentru OUG 114/2018 s-a împlinit vineri, 1 martie, iar Comisia pentru buget a Senatului a amânat dezbaterea şi adoptarea unui raport pentru proiect în şedinţa de marţi. Este a doua oară când Comisia pentru buget ia decizia să amâne discuţiile asupra proiectului.