Rezultatele celui mai recent studiu internațional „Atitudini față de metodele de plată”, comandat de eService și alte entități ale Grupului EVO, arată că aproape 6 din 10 români declară că plătesc prin mijloace digitale datorită ușurinței în utilizare și confortului. Visa este partener al studiului în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România.

Studiul arată că 51% dintre consumatorii români au tendința de a-și achita cumpărăturile cu cardul. Atunci când aleg numerarul, motivul principal este indisponibilitatea plăților digitale la anumite magazine sau la furnizori de servicii. Acesta este răspunsul unei treimi dintre respondenții care plătesc adesea cu numerar. Este de remarcat faptul că plățile digitale domină ca metodă de plată preferată de români pentru cumpărăturile online. Jumătate dintre respondenți au plătit pentru ultima lor achiziție din magazin cu un card sau folosind un telefon, un smartwatch sau un alt dispozitiv. La o întrebare similară despre ultima lor achiziție online, doar 14% dintre respondenți au răspuns că au plătit ramburs.

„În martie 2022 am realizat Sondajul „Atitudini față de metodele de plată”. Anul acesta am acoperit deja 14 țări, inclusiv din afara Europei. Rezultatele ne permit să urmărim modul în care forma preferată de plată se schimbă sub privirile noastre. Așa cum schimbul de produse a fost înlocuit la un moment dat cu o formă universală de plată, cum ar fi monezile și ulterior bancnotele, acestea sunt acum înlocuite la rândul lor de moneda electronică – mai fiabilă și mai sigură. Observăm dinamica acestui proces în diverse piețe, printre care se numără unele mai avansate – ca Marea Britanie, Irlanda, Polonia sau România, precum și unele în care evoluția plăților doar accelerează. Însă este clar că pretudindeni plățile electronice au devenit o parte importantă a dezvoltării economiei și a societății digitale”, a declarat Joanna Sekcka, Președintele Consiliului eService.

MAGAZINELE CARE OFERĂ PLĂȚI DIGITALE, MAI ACCESIBILE PENTRU CONSUMATORI

Rezultatele studiului arată că magazinele care oferă metode de plată digitale sunt clar percepute într-un mod pozitiv de către consumatorii români – 77% dintre respondenți consideră că acestea sunt moderne și 72% dintre ei cred că sunt centrate pe client. În continuare, este loc pentru dezvoltarea plăților digitale în România. Când respondenților din România li s-a cerut să-și amintească ultima dată când au vrut să plătească cu cardul, dar nu au putut, 16% dintre aceștia au spus că nu au găsit o astfel de opțiune în magazin și 29% au spus că terminalul POS era defect.

Conform rezultatelor sondajului, plățile digitale nu sunt disponibile în principal în piețele tradiționale (48%), pentru plata lucrărilor de construcții sau reparații la domiciliu (39%) și la coafor, frizerie sau salonul de cosmetică (35%). De asemenea, românii au spus că nu pot plăti digital călătoriile cu taxiul (31%).

„Credem că o lume deschisă și mai conectată este aceea în care consumatorii și companiile se bucură de o mai mare alegere și flexibilitate. De aceea promovăm o lume cu acces mai larg la plăți digitale rapide, sigure și de încredere. În practică, aceasta înseamnă că Visa sprijină ecosistemul de plăți din regiunea ECE, inclusiv România, pentru ca numărul terminalelor care acceptă plăți cu cardul să crească, iar experiența zilnică de plată a consumatorilor să se îmbunătățească prin introducerea pe piața românească a unor noi produse și soluții de plată, în parteneriat cu băncile partenere, acceptatorii de plăți și alte instituții financiare”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Consumatorii români și-ar dori să poată plăti digital oriunde, iar aceste așteptări au crescut în timpul pandemiei de COVID-19, astfel încât inițiativele care ajută afacerile mici să facă pasul către digital sunt și mai importante în acest moment. Una dintre inițiativele Visa de anul trecut a fost lansarea platformei integrate #marileafacerimici în România, prin intermediul căreia IMM-urile pot accesa atât informații despre soluțiile digitale disponibile, cât și oferte speciale de la partenerii locali, ajutându-le să se adapteze la noul mediu post-pandemie. La fel de importantă este sprijinirea afacerilor în tranziția lor către comerțul electronic – deoarece studiul arată că aproape jumătate dintre români au făcut ultima lor plată online.

VISURI ȘI REALITATE – CUM ÎȘI ADMINISTREAZĂ ROMÂNII BANII

Rezultatele studiului arată că banii sunt pentru români un mijloc de a atinge valori și de a-și asigura un sentiment de independență și libertate de alegere. Rezultatele cercetării au confirmat și popularitatea în creștere a serviciilor bancare digitale în țară. De obicei, românii preferă să contacteze banca de la distanță – 70% dintre respondenți folosesc servicii de internet banking de cel puțin 2-3 ori pe lună și un procent puțin mai mare dintre consumatorii români (73%) folosesc la fel de des și aplicații de mobile banking. Ei percep serviciile bancare ca pe o modalitate de a-și gestiona banii. Românii își controlează și își planifică cheltuielile, fiind, de asemenea, parțial interesați de modalități de creștere a averii lor.

Pentru a înțelege mai bine atitudinile românilor față de bani și cum se pot schimba acestea, cercetătorii au împărțit respondenții în șase categorii:

• Scepticii – nu le place să investească sau să se ocupe de bani și nu au încredere în instituții, consideră că e mai bine să țină banii în casă.

• Supraviețuitorii – trebuie să-și planifice cheltuielile cu atenție. Se întâmplă să cheltuiască aproape imediat toți banii obținuți. Au un buget limitat și sunt concentrați să supraviețuiască.

• Bogații – își controlează banii și cheltuielile, dar banii sunt doar un mijloc pentru atingerea unui scop – îi au, dar nu trebuie să se gândească la asta tot timpul și să-și facă griji.

• Stăpânii lumii – cheltuiesc bani rapid pe ceea ce își doresc, fără control – la urma urmei, sunt stăpânii lumii.

• Visătorii – si-ar dori sa aibă multe, dar deocamdată nu prea au, nu gestionează banii în mod serios.

• Eficienții – își gestionează în mod conștient banii – folosesc oferte promoționale, își planifică cheltuielile și investesc capital. Ei apreciază libertatea de alegere, așa că nu resping nicio formă de plată.

În România predomină categoriile Stăpânii Lumii și Scepticii (21% fiecare), ceea ce arată că oamenii au dificultăți în a economisi bani, dar nici cheltuirea acestora nu le face prea multă plăcere. În același timp, ei nu sunt convinși că este util să folosească serviciile bancare. A treia cea mai frecventă categorie din România sunt Eficienții (18%), iar cea mai rar întâlnită categorie sunt Visătorii (11%).

DESPRE STUDIU

Studiul internațional „Atitudini față de metodele de plată” a fost comandat de EVO Payments International și realizat de institutul de cercetare ARC Rynek i Opinia în martie 2022, folosind metodologia CAWI (respondenții au fost invitați să participe la un sondaj prin internet). Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ din populația în vârstă de 18-65 de ani a fiecărei țări – un total de 8.931 de respondenți. Datele au fost colectate din 14 țări (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Croația, Bulgaria, Slovenia, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Mexic, Spania, Portugalia). Visa este partener al studiului în opt țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România. Scopul general al studiului a fost de a colecta informații despre atitudinile și comportamentul oamenilor față de diferite metode de plată.