Vista Bank anunță lansarea unei noi generații de produse și servicii, special proiectate pentru a susține noul model de business al băncii, orientat către client.

Astfel, noua generație de produse și servicii Vista Bank pentru persoane fizice și companii include:

• o versiune actualizată, usor de utilizat și cu facilități extinse a Vista Internet Banking;

• o nouă aplicație Vista Mobile Banking, care transformă orice smartphone într-o bancă mobilă, disponibilă oriunde, oricând;

• noi carduri de debit contactless, care permit ca plăţile de valoare mică să fie efectuate mai rapid şi mai uşor;

• introducerea pachetelor de cont curent care oferă protecție suplimentară clienților și celor dragi;

• soluții atractive de economisire, cu dobânzi de până la 4% pe an pentru 14 luni și 4,2% pe an pentru 18 luni, pentru sume noi.

Noile pachete de cont curent pentru persoanele fizice oferă clienților protecție prin asigurarea inclusă, opțiuni diverse în funcție de stilul de viață și nevoile lor financiare și, totodată, răspunde preferinței în creștere pentru accesarea de la distanță a serviciilor bancare prin intermediul canalelor alternative.

„La Vista Bank, ne respectăm promisiunile de a le oferi clienților relații de afaceri personalizate, produse atractive, cu valoare adăugată, și servicii de înaltă calitate. Noua generație de produse și servicii pe care o lansăm astăzi face parte din acest angajament, prin oferirea de soluții convenabile și integrate pentru activitățile bancare de zi cu zi, adaptate preferințelor clienților. În plus, am atașat pachetelor de cont curent o asigurare de viață a cărei primă este suportată integral de către bancă, pentru că ne dorim să oferim și protecție clienților noștri, pe lângă o experiență bancară de înaltă calitate. Per ansamblu, acesta este un pas important pentru Vista Bank în a fi mai aproape, mai rapidă și mai puternică pentru clienții săi”, a declarat Antonios Mouzas, CEO al Vista Bank România.

Noile pachete de cont curent vin în întâmpinarea nevoilor clienţilor şi includ o serie de facilităţi:

Vista Standard acoperă cele mai uzuale servicii bancare și conține un cont curent, card de debit contactless cu SMS Alert, Internet & Mobile Banking, 2 plăți interbancare în lei gratuite pe lună prin online banking și asigurare de viață oferită cadou de către bancă pe toată perioada pentru care clientul achiziţionează pachetul. Vista Plus se adresează clienților independenți interesați de tranzacțiile online. Pachetul conține un cont curent, card de debit contactless cu SMS Alert, Internet & Mobile Banking. Clientul este recompensat cu 5 plăți interbancare în lei gratuite pe lună prin online banking și asigurare de viață oferită cadou de către bancă pe toată perioada pentru care clientul achiziţionează pachetul. Vista Premium vizează clienții care au lichidități în conturile deschise la Vista Bank de minim 100.000 lei și care au atât nevoi tranzacționale, cât și de economisire. Pachetul conține un cont curent, card de debit contactless cu SMS Alert, Internet & Mobile Banking. Clienții au beneficii unice precum o dobândă competitivă de până la 1,1% p.a. chiar și pentru contul curent pentru sume care depășesc 100.000 de lei, precum și asigurare de viață oferită cadou de către bancă pentru primul an. Vista Virare Venituri este dedicat clienților care își virează salariul și / sau alte venituri într-un cont deschis la Vista Bank. Pachetul conține un cont curent, card de debit contactless cu SMS Alert, Internet & Mobile Banking. Mai mult, clienții pot fi recompensați cu o dobândă atractivă de 0,5% p.a. chiar și pentru contul curent pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei, beneficiază de retragere de numerar gratuită de la orice bancomat din România, aparținând oricărei bănci, și au acces la overdraft și la credite cu dobânzi reduse față de dobânda standard a băncii.

Un beneficiu unic al pachetelor de cont curent de la Vista Bank este asigurarea de viaţă a cărei primă este suportată integral de către bancă, cu obiectivul de a acorda protecţie financiară clienţilor şi familiilor acestora. Această asigurare completează pachetele integrate de servicii financiare pentru activităţi bancare de zi cu zi.

Noua generaţie de aplicaţii online Vista Internet & Mobile Banking reprezintă o alternativă rapidă şi convenabilă pentru accesarea conturilor personale şi de companie oricând, de oriunde, pentru a ordona tranzacţii, schimburi valutare sau a administra depozite şi credite. Aplicaţiile vin cu o serie de noi funcţionalităţi precum şi cu o experienţă de utilizare îmbunătăţită pentru clienți. O caracteristică specială este introducerea unui token virtual (eToken), o aplicaţie mobilă ce asigură un nivel înalt de securitate pentru autentificare şi aprobarea tranzacţiilor prin generarea de coduri unice sau prin folosirea de metode biometrice (amprentă digitală sau recunoaştere facială), în funcţie de opţiunea clientului.

Vista Bank se adresează IMM-urilor, clienților corporate și persoanelor fizice cu venituri peste medie, în special companiilor cu o cifră de afaceri între 3 – 50 de milioane de euro și persoanelor fizice cu venit lunar net de peste 5.000 de lei – clienţi moderni, utilizatori cu frecvență medie și ridicată de produse financiare, cu un stil de viaţă activ şi care preferă interacţiunea cu banca prin canale alternative precum cardurile, internet şi mobile banking în cazul produselor standard şi care se aşteaptă la consultanţă dedicată, personalizată pentru produsele cu un grad de complexitate mai ridicat.