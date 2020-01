Programul “factory by Raiffeisen Bank”, editia a treia, incepe astazi, 28 ianuarie 2020. Comunitatea “factory by Raiffeisen Bank” cauta noi membri dornici sa isi transforme ideile de afaceri in realitate si sa inoveze lumea afacerilor romanesti. Anul acesta, Raiffeisen Bank ofera credite de pana la 5 milioane de euro pentru aproximativ 100 de antreprenori aflati la inceput de drum.

Banca va finanta peste 100 de proiecte in acest an

Fabrica de idei Raiffeisen Bank este deschisa tuturor antreprenorilor, indiferent de domeniul in care activeaza, daca:

au o idee de business cu potential si sunt in cautarea unei finantari pentru a o dezvolta;

au o companie care functioneaza in piata de mai putin de 1 an;

au o companie activa de cel mult 5 ani si intentioneaza sa utilizeze imprumutul pentru a investi in producerea sau dezvoltarea de produse, procese si/sau servicii care sunt inovatoare.

„Prin programul nostru „factory by Raiffeisen Bank” reusim sa invatam si sa intelegem de ce au nevoie startup-urile romanesti pentru a creste, iar acesta e cel mai important beneficiu pentru noi. Stim ca startup-urile au nevoie de o abordare bancara diferita fata de un IMM obisnuit si am vrut sa aflam motivele pentru care unele afaceri nu reusesc sa prinda aripi, desi sunt foarte promitatoare la inceput.

In doi ani, am analizat peste 400 de proiecte depuse pe platforma noastra si ne-am intalnit cu peste 180 de antreprenori. Am aflat ca dincolo de resurse financiare, pentru antreprenori este foarte importanta validarea si sustinerea ideii lor, pentru ca au multe dileme si intrebari pe parcurs. Editia 2020 va veni la pachet cu toata aceasta experienta a noastra, iar pe langa credit, ne vom ocupa si de mentorat in afaceri pentru aceste companii”, a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte Retail la Raiffeisen Bank.

Factory este un program care, pe langa finantare, le ofera antreprenorilor posibilitatea de a interactiona cu experti care ii ajuta sa inteleaga mai bine etapele prin care trece afacerea lor. Experti din domeniul afacerilor, comunicarii, HR sau juridic, antreprenori cu experienta vor ajuta participantii la program sa isi evalueze riscurile, dar si sa vada oportunitatile pentru a-si duce business-ul la un nivel superior.

In cea de-a treia editie “factory by Raiffeisen Bank”, firmele se pot inscrie online, incepand de astazi pana in 16 martie 2020.

“Ne asteptam sa primim peste 600 de proiecte, iar 100 dintre ele vor obtine finantare si mentorat in afaceri. Experienta din primele doua editii ne-a demonstrat ca romanii au un simt al antreprenoriatului extrem de bine dezvoltat, ca sunt curajosi, dar si nerabdatori sa inoveze in industriile in care activeaza.” a adaugat Vladimir Kalinov.

Concursul de idei se va desfasura in 3 etape:

inscrierea proiectelor (28 ianuarie – 16 martie 2020)

evaluarea proiectelor de catre o comisie de specialisti (10 februarie – 27 martie 2020)

sesiuni de interviuri intre semifinalisti si specialistii Raiffeisen Bank (3 martie – 25 aprilie 2020)

Cei care vor primi finantarea (credite de maxim 50.000 de euro) vor fi anuntati in 30 aprilie 2020.

De la lansarea sa in 2018, fabrica de idei Raiffeisen Bank a adunat peste 2560 de antreprenori, mai mult de 400 de idei de business si peste 100 de proiecte finantate prin credite oferite startup-urilor, in valoare totală de 4 milioane de euro. Mai multe detalii despre program puteti gasi pe www.raiffeisenfactory.ro.