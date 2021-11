Grupul Raiffeisen Bank International (RBI) a desemnat noul CEO al Raiffeisen Bank Romania, in urma unui proces de selectie international: Zdenek Romanek se va alatura echipei Raiffeisen Bank incepand cu data 1 februarie 2022, si va prelua mandatul dupa aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei. Steven van Groningen, care isi incheie mandatul de 20 de ani de Presedinte si CEO, va asigura conducerea bancii in perioada de tranzitie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“In numele Boardului RBI, ii multumesc mult lui Steven van Groningen pentru toate realizarile si pentru dedicatie. Echipa din Romania a reusit, cu leadershipul si indrumarea lui, sa faca din Raiffeisen una dintre bancile de top ale tarii”, a spus Johann Strobl, CEO RBI. “Suntem bucurosi, de asemenea, ca am gasit in Zdenek Romanek un succesor potrivit pentru conducerea bancii. El isi va folosi experienta pentru a continua dezvoltarea de succes a bancii, mai ales in sfera digitala”.

“Sunt convins ca Zdenek Romanek va continua, impreuna cu echipa de management, parcursul de succes al bancii pe piata locala in era digitala. Multumesc intregii echipe Raiffeisen pentru cei mai frumosi si interesanti 20 de ani din cariera mea profesionala”, a spus Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank.

“Cred ca bancile pot face mult mai mult pentru clientii lor daca folosesc mai mult si la scara mare, in viata de zi cu zi, tehnologiile deja existente. Romania este o tara si o piata bancara extrem de interesanta si astept cu nerabdare sa lucrez pentru Raiffeisen si sa ma implic in pozitionarea bancii pentru viitor alaturi de noii mei colegi”, a spus Zdenek Romanek.

Steven van Groningen s-a alaturat echipei Raiffeisen in 2001, dupa ce grupul austriac Raiffeisen a preluat Banca Agricola, o banca de stat aflata in proces de restructurare. A condus procesul de integrare cu subsidiara locala a grupului si ulterior de transformare a noii banci, dintr-una cu pierderi, intr-una profitabila. Incepand cu 2004, Raiffeisen Bank a fost an de an o banca profitabila, inclusiv in timpul crizei financiare din anii 2008-2009. Echipa de management condusa de Steven van Groningen a plasat Raiffeisen Bank in topul bancilor de pe piata locala, in principal prin crestere organica. De asemenea, in anul 2013, banca a preluat si integrat portofoliul de retail al subsidiarei locale a Citibank. Nu in ultimul rand, Steven van Groningen a avut un rol important in dezvoltarea organizatiilor locale ale industriei financiar-bancare, a organizatiilor mediului de afaceri, dar si a unor organizatii cu rol social si cultural.

Zdenek Romanek este un bancher cu o experienta de peste 20 de ani in servicii financiare (banking, asigurari, investitii) si consultanta de management, cu o expunere internationala larga, atat in Europa Centrala si de Est, cat si in Europa de Vest, SUA sau Asia (Singapore si Hong Kong). In ultimii sase ani, a fost membru al Comitetului Director si vicepresedinte retail la Slovenska Sporitelna, unde a coordonat totodata transformarea digitala a bancii, iar la nivelul grupului Erste a participat la strategia si transformarea digitala si a condus activitatea de bancassurance.