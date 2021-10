Patria Credit IFN, membră a Grupului Patria Bank, instituție dedicată microfinanțării producătorilor agricoli și micilor afaceri din mediul rural, se alătură și anul acesta inițiativei European Microfinance Network și celebrează alături de alte 20 de instituții și parteneri europeni Ziua Europeană a Microfinanțării, se arată într-un comunicat remis de instituția de credit.

Ziua aniversării, anul acesta, a fost aleasă simbolic în data de 15 octombrie, pornind de la statistica Eurostat, conform căreia 21,7% din populația Uniunii Europene este expusă riscului de sărăcie sau excluziunii sociale. Astfel, raportat la zilele dintr-un an calendaristic, aceasta înseamnă că în jurul datei de 15 octombrie ”ușile se închid” pentru cei care doresc să-și construiască o viață mai bună.

Raluca Andreica, Director General Patria Credit: “În microfinanțare depunem eforturi susținute pentru a muta această limită din ce în ce mai mult, an de an, astfel încât nimeni să nu mai fie lăsat în urmă. E mult de lucru în România, însă vedem schimbare în bine de la an la an, la firul ierbii, deși statistica generală este îngrijorătoare. Ne alăturăm celebrării Zilei Microfinanțării pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra necesității unei strategii articulate de incluziune socială și financiară, mai presus de finanțarea rurală pe care o facem deja de aproape 20 de ani, cu bune rezultate și impact pozitiv în comunități.”

Sloganul aniversar pentru anul 2021 reflectă acest deziderat – Ușa noastră este deschisă tuturor antreprenorilor (Keepping the doors open for all entrepreneurs) – iar principalele obiective ale acestei zile rămân neschimbate de la an la an:

• sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la existența microfinanțării și la potențialul acesteia de combatere a șomajului și a excluziunii sociale

• să atragă atenția mass-mediei europene asupra modului în care funcționează microfinanțarea și asupra modului în care aceasta sprijină și ajută șomerii și cetățenii europeni excluși din sectorul financiar tradițional

• să încurajeze schimbul de experiență în sectorul european al microfinanțării, oferind vizibilitate activității membrilor EMN și MFC – Microfinance Center

• să încurajeze membri locali să atragă atenția asupra realizărilor lor și a misiunii lor

Este cunoscută preocuparea constantă a Patria Credit și Patria Bank în a găsi soluții de dezvoltare ale comunităților rurale prin asigurarea unui acces facil la microfinanțare și promovarea incluziunii financiare, mai cu seamă că România depășește mult media europeană și 35,8% din populație este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Astfel, anul acesta, Patria Credit sărbătorește Ziua Microfinanțării și cu două vești bune:

• Raluca Andreica, CEO Patria Credit, a fost desemnată membru în boardul European Microfinance Network, pentru urmatorii 3 ani. Numirea sa este o recunoaștere importantă a performanței și determinării întregii echipe Patria Credit și Patria Bank de a susține și finanța producătorii agricoli și micile afaceri din mediul rural, de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale și incluziunii sociale și financiare. Vocea microfinanțării românești, est-europene și a tuturor instituțiilor de microfințare membre EMN se va auzi la masa discuțiilor europene pentru decizii importante în microfinanțare.

• Lansarea unei oferte aniversare limitată pentru clienții existenți și noi: creditele solicitate și acordate în perioada 18-22 octombrie 2021 vor beneficia de comision de acordare ZERO.

Ziua Microfinanțării este o initiațivă europeană susținută de European Microfinance Network (EMN) și Microfinance Centre (MFC) având drept misiune promovarea facilităților de microfinanțare ca posibilități de încurajare a antreprenoriatului în lupta împotriva șomajului și excluziunii sociale.

Puteți găsi mai multe detalii privind acțiunea Ziua Microfinanțării accesând acest link.