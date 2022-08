CEC Bank continuă să susțină producătorii români și acordă o linie de credit de 15 milioane de euro pentru finanțarea activității curente a unuia dintre cei mai mari jucători din industria de produse alimentare din România, AAylex ONE – producătorul brandului Cocorico.

AAylex ONE este unul dintre cei mai mari producători de carne proaspătă de pui din Europa, cu o experiență de 40 de ani de producție constantă și inovare neîntreruptă, brandul său, „Cocorico” fiind preferat de milioane de oameni din România și din alte țări. Compania are peste 2 500 de angajați și estimează o cifră de afaceri de peste 1,3 miliarde de lei la sfârșitul lui 2022.

AAylex ONE, TOP 3 producători de carne de pasăre din România

AAylex ONE este în top 3 producători de carne de pasăre din România, fiind una dintre cele mai mari companii integrate pe verticală la nivel național. AAylex ONE deține două fabrici de nutrețuri de mare capacitate, ferme de reproducție, incubație și creștere pui, un abator performant echipat cu tehnologie de ultimă generație, precum și două fabrici ultra-moderne, la nivel european, de procesare produse inovative cu valoare adăugată.

La finalul anului trecut, în urma unui proces de fuziune prin contopire, grupul a reușit o premieră în România, integrând într-o singură companie – AAylex ONE, 16 dintre entitățile sale. Întregul proces a avut ca scop creșterea eficienței operaționale, precum și continuarea strategiei de dezvoltare, ce are ca punct central consumatorul, bazată pe inovație, tehnologie superioară, calitate și sustenabilitate la cel mai înalt nivel, demonstrată de numeroasele certificări de calitate obținute anual de cocorico.ro.

Bogdan Neacșu: Ne bucurăm că putem susține un jucător local cu tradiție

„Suntem alături de afacerile românești și ne bucurăm că putem susține un jucător local cu tradiție să-și continue dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție. Aaylex – un grup dezvoltat de antreprenori români este una dintre poveștile de succes din industria alimentară autohtonă: a ajuns unul dintre cei mai mari jucători de pe piață și se dezvoltă în continuu, cu soluții inovative și adaptate nevoilor de pe piață”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General CEC Bank.

Promisiunea Cocorico pentru clienți

’’Prin obținerea acestui credit, ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu CEC Bank, având certitudinea că această colaborare demonstrează fără îndoială sustenabilitatea afacerii AAylex ONE și a piețelor pe care activăm. În cei 40 de ani de existență, am devenit compania care suntem astăzi, evoluând odată cu timpurile, cu oamenii și cu societatea, totul într-o lume în continuă și rapidă schimbare. Am privit mereu către viitor, anticipând și reflectând asupra viziunii noastre, aceea de a reprezenta un etalon de calitate pentru parteneri și clienți, oriunde s-ar afla. Am depășit obstacolele și am devenit mai puternici, muncind cu determinare în fiecare zi, pentru a construi un „mâine” mai bun. Am reușit, astfel, să oferim tot ce este mai bun, tuturor celor care nu se mulțumesc cu puțin. Aceasta este promisiunea noastră de neclintit’’, a declarat Bogdan Stanca, fondator și Președinte Directorat AAylex ONE.

Anterior, în 2021 CEC Bank împreună cu EximBank au finanțat cu 20 milioane de euro expansiunea Grupului AAylex, prin preluarea Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje și de “pui de o zi” din România și este parte din sindicatul de 5 bănci care au acordat, în martie 2022, o finanțare sindicalizată de 431 milioane RON pentru consolidarea împrumuturilor grupului AAylex ONE.