Analiştii CFA România anticipează o decelerare a economiei în următoarele 12 luni şi o inflaţie care va rămâne exprimată cu două cifre pe tot parcursul anului viitor, a anunţat Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele Asociaţiei.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 33,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat pe de o parte majorarii cu 2,2 puncte a componentei de conditii curente, iar pe de alta parte a scaderii, cu 0,5 puncte a componentei de anticipatii. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni s-a majorat fata de exercitiul anterior, ajungand la o valoare medie de 10,68%.

“Anticipatiile inflationiste au reintrat pe trendul crescator, acestea aratand o inflatie exprimata in doua cifre pentru intreg anul urmator. Reducerea puterii de cumparare datorata inflatiei isi va pune amprenta asupra consumului anul viitor. In aceste conditii si anticipatiile de crestere economica pentru anul 2023 s-au redus, acestea inregistrand o valoare de 1,3%”, declară Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0279 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,1021 lei pentru un euro.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a scazut la 6,6%, iar pentru anul 2023 valoarea estimata este de 6,2%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real este 1,3%.

Datoria publica in PIB este anitcipata sa se majoreze la 56% in urmatoarele 12 luni.