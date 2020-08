Pandemia de coronavirus a creat numeroase schimbări la nivelul companiilor, generate în principal de modificarea modului de lucru și de interacțiune a angajaților și partenerilor. ”Am încercat să depășim aceste bariere, să fim flexibili și în permanență alături de colegi și de nevoile lor. Toată această perioadă de adaptare a venit însă cu un consum de energie semnificativ pentru că, pe lângă activitatea propriu-zisă a trebuit să ne adaptăm fluxurile de lucru și toată comunicarea, să trecem în online”, menționează Adrian Năstase, Country Leader, Asseco SEE România, în cadrul unui interviu acordat publicației online www.BankingNews.ro. În opinia sa, munca de acasă va deveni o practică obișnuită în viitor, în aceste condiții fiind foarte importantă comunicarea constantă și transparentă, atât cu colegii, cât și cu partenerii de business.

Multe dintre companii și-au redus activitatea la birou în această perioadă de pandemie, iar altele din păcate au fost nevoite să renunțe la o bună parte din activitate. Însă cei care au lucrat de acasă spun că au muncit mai mult atunci când erau la birou. Cum a arătat agenda dumneavoastră zilnică în această perioadă, a fost mai aglomerată sau nu?

Într-adevăr, deși neașteptat, a fost o perioadă grea și este în continuare o perioadă intensă, cu toate aceste întâlniri care au loc în spațiul virtual. O schimbare majoră a reprezentat-o discuțiile ad-hoc cu echipa, pe diferite canale de comunicare. Marea provocare aș spune că a fost adaptarea la un nou mod de lucru, cu întâlniri și discuții successive. Am încercat să depășim aceste bariere, să fim flexibili și în permanență alături de colegi și de nevoile lor. Toată această perioadă de adaptare a venit însă cu un consum de energie semnificativ pentru că, pe lângă activitatea propriu-zisă a trebuit să ne adaptăm fluxurile de lucru și toată comunicarea, să trecem în online.

Care a fost impactul pandemiei de COVID-19 asupra businessului pe care îl coordonaţi şi cum intenţionaţi să gestionaţi aceste efecte?

Cred că efectele nu s-au propagat în totalitate, noi am trăit mai multe etape ale pandemiei. Într-o primă fază am simțit îngrijorare în rândul colegilor. A fost nevoie de o comunicare constantă și de flexibilitate pentru a crea un mediu în care angajații să se simtă în siguranță și în același timp să conștientizeze că trebuie să ne concentrăm în continuare pe îndeplinirea obiectivelor de business. În plus, a fost necesar să fim atenți și la nevoile clienților noștri și să ajustăm pe parcurs modul de lucru. A fost o perioadă care ne-a testat tuturor limitele și în care comunicarea, aș spune, a jucat un rol esențial. A urmat apoi o perioadă de relaxare în care cred că ne aflăm și acum. Efortul depus de toată lumea în prima etapă a fost unul substanțial, iar acum avem nevoie să ne refacem tonusul. Piața de IT este în general una dinamică și în acest context am văzut diverse abordări. Unele companii au fost precaute, suspendând investițiile sau proiectele prevăzute pentru implementare în acest an. Au fost însă și companii care au accelerat ritmul și au investit în digitalizare, fie că vorbim de automatizarea unor procese de business sau de extinderea serviciilor on-line. Asseco SEE a avut întodeauna în portofoliu astfel de soluții de digitalizare, iar acestea au o pondere însemnată în business-ul nostru. De aceea, ne-am concentrat să oferim partenerilor noștri soluții și suport în această zonă. Despre o a treia etapă, pe care cred că o vom parcurge începând din toamnă, îmi păstrez doza de optimism și încredere că vom fi pregătiți să îi facem față având în vedere experiența de la începutul anului.

Care credeți că sunt soluţiile pe care trebuie să le adopte angajații pentru a fi mai productivi când muncesc de acasă?

În astfel de condiții, este foarte importantă comunicarea constantă și transparentă, atât cu colegii, cât și cu partenerii de business. Pentru a fi mai practici, recomand utilizarea conferințelor video de fiecare dată când este posibil și întâlnirile ad-hoc cu colegii. Nu în ultimul rând, cred că pauzele sunt necesare, iar întâlnirile trebuie programate pentru a evita discuțiile successive, ce pot conduce la oboseală și implicit la diminuarea randamentului. De asemenea, recomand tuturor să mențină un echilibru între activitatea profesională și cea personală și să acorde atenție în special activităților fizice și de relaxare.

Care sunt avantajele şi dezavantajele lucrului la domiciliu, potrivit experienţei dvs.? Veţi păstra acest regim de muncă în companie şi la întoarcerea din izolare?

Cred că depinde foarte mult de tipul job-ului. Am efectuat un sondaj în companie, în România și la nivel de grup în Asseco SEE, dar am urmărit și feedback-urile altor angajatori și consultanți. În mod evident, timpul pe care în trecut îl petreceam în trafic este un câștig și poate fi valorificat. În același timp, mulți colegi au sesizat ca aspect negativ lipsa unei infrastructuri adecvate (mă refer aici la scaun și birou și în unele cazuri izolate o conexiune la internet instabilă). Însă, cred că cel mai mare dezavantaj sau schimbare produsă a fost la nivelul interacțiunii umane, lucru resimțit în special în interacțiunea cu partenerii de business.

În cadrul Asseco SEE aveam implementată, încă de anul trecut, procedura de lucru de acasă, dar era limitată la o zi pe saptămână în perioada pre COVID-19. Acum, prin prisma experienței acumulate, ne gândim să extindem acest program pe viitor și cred că acesta va fi trendul pentru că multe companii vor acționa similar. Munca de acasă va deveni o practică obișnuită în viitor.

Cum v-ați adaptat priorităţile de afaceri după această experienţă? Cum v-aţi propus să aplicaţi lecţiile învățate, în business şi poate şi în viaţa personală?

Așa cum am mai spus, cred că a fost o perioadă în care ne-au fost testate limitele, atât în plan personal cât și profesional. Aș vrea să cred că suntem, poate, puțin mai receptivi la nevoile celorlalți și poate mai disciplinați în acțiunile noastre. Închei cu un citat pe care îl consider relevant pentru clipele pe care le trăim: „The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails. – W.A. Ward”.