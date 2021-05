Alpha Bank a obţinut în primul trimestru din 2021 un profit brut de 1,4 milioane euro, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent, ca urmare a scaderii ratelor de dobanda. Cu toate acestea, cresterea accelerata a comisioanelor nete, coroborata cu reducerea semnificativa a costului riscului, a atenuat partial presiunea asupra veniturilor nete din dobanzi si, implicit, a profitului, se arată într-un comunicat de presă al băncii.

Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania s-a situat la 2,6 miliarde euro la finalul primului trimestru, in scadere cu 1,7% fata de anul trecut, in pofida intensificarii activitatii comerciale in principal pe segmentele creditelor pentru locuinte si creditelor acordate microintreprinderilor si companiilor mici.

Data fiind dinamica robusta a pietei imobiliare, banca a inregistrat cea mai buna performanta trimestriala din punct de vedere al vanzarii de credite pentru locuinte in peste un deceniu. In plus, intrucat cererea de finantare in randul IMM-urilor a ramas ridicata, portofoliul de credite acordate microintreprinderilor si intreprinderilor mici a inregistrat o crestere anuala de 16%. In aceeasi perioada, depozitele clientilor au crescut cu 1% atingand 2,6 miliarde euro.

Potrivit bancii, eforturile depuse in anul 2020 pentru imbunatatirea agilitatii operationale si calitatii serviciilor au stat la baza performantei comerciale, cu rezultate robuste, in principal pe segmentul creditelor ipotecare si in zona creditarii IMM-urilor. Pe fondul unei cereri ridicate pentru locuinte, vanzarile de credite noi au inregistrat cel mai bun trimestru in peste un deceniu. Mai mult, datorita succesului inregistrat de programul IMM Invest, activitatea din sectorul creditarii IMM-urilor a ramas efervescenta. Astfel, valorificand cu succes dinamica pozitiva a cererii de finantare venita din partea IMM-urilor, banca a inregistrat o crestere anuala de 16% a portofoliului de credite acordate microintreprinderilor si companiilor de talie mica. Mai mult, Alpha Bank s-a alaturat programului IMM Invest si in 2021, reconfirmand astfel angajamentul de a sustine redresarea economiei.

Totodata, banca a continuat tranzitia clientilor catre solutii de plata digitale. Valorificand relatia durabila cu Visa si Mastercard, Alpha Bank a continuat dezvoltarea Alpha PhonePOS, solutia inovatoare de acceptare a platilor.

“Am lansat tehnologia PIN-On-Glass, marcand o alta premiera pe piata bancara locala. Din ce in ce mai multi comercianti integreaza Alpha PhonePOS in operatiunile lor, recunoscand astfel beneficiile aduse de aceasta solutie digitala de ultima generatie si contribuind la succesul acesteia. De asemenea, am continuat sa ne consolidam pozitia pe piata comertului on-line. Solutiile noastre de e-commerce destinate atat comerciantilor mari, cat si celor mici ne-au permis sa dublam valoarea totala a platilor procesate in ultimele douasprezece luni.

Ca promotori ai responsabilitatii fata de mediu si eficientei energetice, am aderat la Energy Efficient Mortgage Label, o referinta globala folosita in cadrul initiativei Energy Efficient Mortgage. Energy Efficient Mortgage Label este o eticheta ce identifica in mod clar si transparent acele credite ipotecare acordate pentru finantarea cladirilor eficiente din punct de vedere energetic. Astfel, Alpha Housing Green a fost inregistrat sub aceasta eticheta”, se mai precizează în comunicatul de presă.