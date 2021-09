În industria bancară din România se face simțit tot mai pregnant un deficit al forței de muncă, generat preponderent de transformarea digitală a băncilor, care impune angajarea unor profesioniști pentru segmentele de activitate specializate, cum ar fi operațiunile, IT și Digital Product Banking. Din păcate, digitalizarea nu este singura provocare cu care se confruntă departamentele de resurse umane ale instituțiilor de credit. Andreea Mihnea, Chief People Officer la First Bank, subliniază, în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews, că sistemul bancar resimte în ultima perioadă un exod al bancherilor către ale domenii.

”Nivelul de reglementare ridicat, presiunea pe adaptare continuă și transformare a modului de lucru îi fac în special pe cei din front-office și vânzări să se orienteze către alte industrii”, susține Andreea Mihnea. Pe de altă parte, specialistul de HR anunță că First Bank derulează o campanie de recrutare, urmărind să angajeze personal pentru diviziile cu activitate intensivă, unde business-ul este în continuă creștere. ”Pozițiile incluse în această campanie de recrutare acoperă aproape toate zonele de activitate ale băncii”, explică Andreea Mihnea.

Cum va schimba pandemia de coronavirus piața muncii din industria bancară? Cât de valabil va mai fi conceptul de ”muncă de acasă” în cazul activității angajaților din banking și cum va aborda First Bank noua realitate?

Modul de lucru hybrid va rămâne o constantă a vieții noastre profesionale și după încheierea pandemiei. Vor exista însă variații, în funcție de flexibilitatea pe care o permite rolul deținut în bancă. De exemplu, pozițiile din cadrul head-office au un procent mai mare, în timp ce în front office această flexibilitate este mai redusă, prin prisma activităților specifice job-ului. În First Bank vom menține modul de lucru hybrid, fără a impune la acest moment o structură fixă la nivel de organizație. Mai degrabă, vorbim de principii de aplicare. Ne dorim ca fiecare divizie să își definească mix-ul optim de muncă la distanță, care să funcționeze atât pentru business cât și pentru membrii echipei.

Ce impact va avea asupra structurii joburilor din sectorul bancar accelerarea digitalizării și care este abordarea instituțiilor de credit în această direcție?

Impactul se resimte în special în modul de lucru. Dacă ne referim la First Bank, digitalizarea a adus instrumente și canale noi, utile pentru atingerea obiectivelor: Video Advisory (serviciul de asistență prin video banking), semnături electronice, automatizarea integrală a unor fluxuri de lucru sau livrabile către clientul final. Prin urmare, digitalizarea nu a schimbat radical rolurile din sectorul bancar, dar cu siguranță sub amprenta tehnologiei, acestea s-au transformat din punct de vedere operațional.

Cum va arăta bancherul viitorului și ce calități profesionale trebuie să aibă angajatul ideal din sistemul bancar? Când vine vorba de abilități personale, pe ce anume pune accent First Bank la evaluarea unui potențial angajat?

Bancherul viitorului arată ca Agentul 008 din reclamele First Bank: agil, informat, augmentat prin tehnologie și foarte aproape de client. În First bank, calitățile profesionale pe care le căutăm se pliază pe un model de tip “plug and play”. Apreciem un potențial angajat cu expertiză, însă este importantă și capacitatea sa de adaptare, esențială pentru a livra rezultatele dorite. La nivel personal, căutăm colegi care să își dorească tipul de provocare pe care îl presupune banca noastră în plină transformare: agilitate mentală, spirit colaborativ, maturitate emoțională, orientare către soluții și obținerea de rezultate concrete, o bună etică a muncii.

În prezent, se poate vorbi despre un deficit pe piața forței de muncă, în banking? Care sunt segmentele de business unde există cel mai mare deficit și cum surmontați acest impas?

Într-adevar, am observat că mulți profesioniști din banking aleg sau se gândesc să plece din sistemul bancar. Nivelul de reglementare ridicat, presiunea pe adaptare continuă și transformare a modului de lucru îi fac în special pe cei din front-office și vânzări să se orienteze către alte industrii. Din perspectiva rolurilor unde se resimte o dificultate ridicată de a indentifica talent se numără rolurile din Operațiuni, IT și Digital Product Banking.

Aveți în plan o campanie de recrutare în viitorul apropiat? Dacă da, ce departamente ale activității ar viza această campanie?

Chiar în această perioadă derulăm o campanie de recrutare prin care dorim să angajăm în mod pro-activ în diviziile cu activitate intensivă, unde business-ul este în continuă creștere și, în mod firesc, mărim echipele. De exemplu, avem poziții deschise în Data Management, Project Management, Operatiuni și IT, însă nu ne limităm doar la acestea. Pozițiile incluse în această campanie de recrutare acoperă aproape toate zonele de activitate ale băncii. (Aplică aici pentru joburile disponibile la First Bank) Evident, pe lângă recrutarea pro-activă, avem poziții deschise tot timpul anului, oportunități care apar de regulă ca urmare a fluctuației de personal.

Cursurile de internship pot fi la rândul lor o sursă de noi angajați. Ce cursuri derulează First Bank?

Angajăm interni în diviziile noastre, însă este mai degrabă o abordare punctuală, nu una sistemică pentru această categorie de talent. First Bank se află într-o etapă de dezvoltare, de profundă transformare digitală. De aceea, în prezent angajăm mai mult profesioniști cu minim 2 ani de experiență, care pot contribui activ la acest proces și vor evolua împreună cu banca.