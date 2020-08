Grupul Asseco Europa de Sud-Est (WSE: ASEECOSEE, ASE) a anunțat rezultate financiare din trimestrul II și prima jumătate a anului 2020, care continuă să fie mai bune decât în aceeași perioadă a anului precedent. Grupul a înregistrat un trimestru foarte bun datorită creșterilor în divizia de płăți și a eficienței îmbunătățite pe toate segmentele.

Veniturile din vânzări ale Grupului Asseco SEE la sfârșitul primei jumătăți a anului 2020 au fost de 104,6 milioane EUR, în creștere cu 16,7 milioane EUR (19%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Creșterea veniturilor a fost înregistrată de toate unitățile comerciale ale companiei conduse de divizia de plăți. Profitul operațional al primei jumătăți a anului 2020 al grupului Asseco SEE s-a ridicat la 14,4 milioane EUR, în creștere cu 39% (în creștere cu 4 milioane EUR). Rentabilitatea operațională a crescut de la 11,8% după șase luni ale anului precedent la 13,8% la sfârșitul primei jumătăți a acestui an. Profitul net al primei jumătăți a anului 2020 a totalizat 11,5 milioane EUR, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania a anunțat valoarea veniturilor din portofoliu de comenzi pentru anul 2020 în valoare de 201,2 milioane EUR, în creștere cu 19% față de 2019.

“Grupul Asseco SEE a continuat cu performanțe foarte bune în al doilea trimestru al anului 2020, ce au dus la creșteri ale veniturilor și profitului în toate domeniile sale operaționale. Creșterea activităților comerciale cu POS-uri și ATM-uri, precum și performanța menținută a comerțului electronic, inclusiv securizarea 3D contribuie la îmbunătățirea rezultatelor diviziei de Plăți, în timp ce cererea de soluții pentru canale multiple și servicii bancare mobile împreună cu o eficiență sporită se traduc printr-o creștere suplimentară a rentabilității diviziei Bancare.

De asemenea, am înregistrat rezultate mai bune în divizia de Soluții Dedicate datorită economiilor la costurile cu soluțiile proprii. Odată cu achiziția companiilor croate ECR – IPS și GRC, aducem un plus important portofoliului de soluții orientate către comercianți. Ceea ce este important de menționat este și faptul că nu am experimentat un impact semnificativ al COVID-19 asupra afacerilor Asseco SEE și Payten, până acum”, a comentat Piotr Jeleński, Președinte al consiliului de administrație al Asseco South East Europe S.A

Rezultatele diviziilor companiei pentru prima jumătate a anului 2020

Divizia de Plăți a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzări de 12,9 milioane EUR (34%) în valoare de 50,4 milioane EUR, cu cea mai mare creștere, în creștere cu 41%, generată de linia de afaceri a serviciilor cu POS-uri cu venituri în valoare totală de 27,4 milioane EUR. Veniturile din linia de afaceri a comerțului electronic au crescut cu 42% (respectiv cu 2 milioane EUR), Procesarea a scăzut cu 13% (0,2 milioane EUR) și serviciile pentru bancomate au crescut cu 26% (adică cu 3,1 milioane EUR). Profitul operațional al diviziei de plăți a crescut cu 2,1 milioane EUR (35%) și în prima jumătate a anului 2020 s-a ridicat la peste 8 milioane EUR.

Veniturile în divizia Bancară s-au ridicat la 20,4 milioane EUR, în creștere cu 0,7 milioane EUR (4%) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în veniturile din vânzările de soluții mobile. Datorită utilizării mai bune a resurselor, eficiența diviziei bancare s-a îmbunătățit semnificativ în prima jumătate a anului 2020. Profitul operațional după primele șase luni ale anului 2020 a fost de 4,1 milioane EUR, semnificând o creștere de peste 1,3 milioane EUR (49%).

Veniturile din vânzările din prima jumătate a anului 2020 ale diviziei de Soluții Dedicate au fost de 33,8 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 3 milioane EUR (10%) față de rezultatele primei jumătăți a anului 2019. Venituri mai mari au fost înregistrate de linia de afaceri responsabilă cu infrastructura și soluțiile terțelor părți și serviciile de integrare. Profitul operațional al diviziei de Soluții Dedicate a ajuns la aproape 2,3 milioane EUR, o creștere de 0,6 milioane EUR (35%) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Despre Asseco SEE

Grupul Asseco SEE este una dintre cele mai mari companii IT din domeniul producției și implementării de soluții și servicii software proprii în regiunea Europei de Sud-Est, Turcia, Spania, Portugalia, Andorra, Columbia, Peru, Republica Dominicană, Slovacia și Republica Cehă. Compania oferă soluții ITC pentru diverse verticale ale industriei, inclusiv sectorul financiar, sectorul de plăți, administrația publică și telecomunicații.