Grupul Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) a anunțat rezultatele financiare ale primului trimestru 2020, care au fost încă o dată mai bune decât rezultatele din aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile ASEE Group în primul trimestru al anului 2020 au însumat 52,5 milioane EUR, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea vânzărilor a fost înregistrată de toate diviziile companiei.

Cu venituri de 25 de milioane EUR, divizia de Plăți a generat o creștere de 7,2 milioane EUR. Cea mai mare creștere (de 5,5 milioane EUR) a fost generată de linia comercială de servicii întreținere POS-uri, ce corespunde tendinței din perioada similară a anului trecut. Veniturile din vânzări în divizia Bancară au fost de 9,3 milioane EUR, liniile comerciale pentru soluții mobile, precum și serviciile bancare de bază și alte programe software înregistrând venituri puțin mai mari. Creșterea veniturilor cu 18,7% a fost generată de către divizia de Soluții Dedicate, în valoare de 18,2 milioane EUR.

Venituri mai mari din vânzări au fost înregistrate de soluțiile de infrastructură și terțe, precum și serviciile de integrare.

“Performanțele foarte bune ale Grupului ASEE în primul trimestru al acestui an au rezultat din îmbunătățirea tuturor diviziilor. Creșterea numărului de POS-uri și a comerțului electronic, inclusiv securizarea 3D, contribuie la îmbunătățirea rezultatelor diviziei de Plăți, în timp ce eficiența sporită se traduce prin creșterea profitabilității diviziei Bancare. De asemenea, am înregistrat rezultate mai bune în divizia de Soluții Dedicate. Odată cu achiziția Bassilichi B&H, finalizăm procesul de preluare a activității comerciale de plăți a Bassilichi în regiune.

Aș dori, de asemenea, să menționez că până în prezent nu a fost înregistrat niciun impact semnificativ al Covid-19 asupra activității ASEE. Am luat măsuri necesare pentru a asigura securitatea și continuitatea activității și am introdus acțiuni de reducere a costurilor pentru a atenua impactul pandemiei”, a comentat Piotr Jeleński, președintele Consiliului de administrație al Asseco South Eastern Europe S.A.

Profitul operațional al ASEE Group după primul trimestru al anului 2020 a crescut cu 1,4 milioane EUR (29%) și s-a ridicat la 6,5 milioane EUR. Rentabilitatea operațională a crescut de la 12,1% după primele trei luni ale anului precedent la 12,3% la sfârșitul primului trimestru al anului 2020. Profitul net al primului trimestru al ASEE Group a totalizat 5,4 milioane EUR, în creștere cu 24% față de primele trei luni ale anului 2019.

Compania a anunțat o valoare a veniturilor din comenzi în curs în 2020 de 176,9 milioane EUR, în creștere cu 33% față de anul trecut.

REZUMATUL REZULTATELOR T1 2020 PENTRU ASEE GROUP – grafic 1.

Despre Asseco SEE

Grupul Asseco SEE este una dintre cele mai mari companii IT din domeniul producției și implementării de soluții și servicii software proprii în regiunea Europei de Sud-Est, Turcia, Spania, Portugalia, Andorra, Columbia, Peru, Republica Dominicană, Slovacia și Republica Cehă. Compania oferă soluții ITC pentru diverse industrii, inclusiv sectorul financiar, sectorul de plăți, administrația publică și telecomunicații. Compania oferă produse și servicii de plăți sub brandul Payten. Din octombrie 2009, acțiunile Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) sunt cotate la Bursa de Valori din Varșovia. Asseco SEE Group are 2.700 de angajați în 21 de țări. Peste 10 bănci din cele 15 cele mai mari din sud-estul Europei sunt deja clienți ai Asseco SEE.