Agenția Fitch atrage atenția cu privire la intensificarea riscului politic și provocările din sfera politicii economice în context electoral, într-o perioadă caracterizată prin nivelul ridicat al deficitelor gemene și perspective de decelerare a dinamicii anuale a PIB-ului nominal. Experții Fitch previzionează că ponderea deficitului bugetar în PIB se va situa la 3.4% în 2019, respectiv 3% în 2020.

Potrivit Fitch, incertitudinea politica complica si mai mult politica economica intr-un moment in care indicatorii fiscali si externi s-au deteriorat. Deficitul bugetar (pe cash) in primul semestru este de 1,8% din PIB, fata de 1,2% din PIB, respectiv 0,6% din PIB, in perioada similara a lui 2018, respectiv 2017.

“In opinia noastra, masurile de corectie din rectificarea bugetara adoptata de Guvern la inceputul lunii august sunt insuficiente pentru a duce in jos deficitul pana la tinta de 2,76% din PIB. Estimam ca deficitul se va situa la 3,4% din PIB in 2019, de la 3% din PIB anul trecut, si consideram ca prognozele Guvernului se bazeaza pe asteptari optimiste privind veniturile”, subliniaza Fitch.

Analistii agentiei de evaluare mai spun ca deficitul de cont curent al Romaniei s-a deteriorat si el, crescand cu aproape 40% in prima jumatate anului, in principal din cauza unei cresteri semnificative a deficitului balantei comerciale. Avand in vedere ca deficitul nu este finantat integral prin investitii straine directe, aceasta adancire a deficitului de cont curent ar putea majora datoria externa neta, spun acestia.

Fitch subliniaza ca este neclar daca Guvernul de la Bucuresti poate avansa cu planurile privind majorarea pensiilor cu 40% in luna septembrie 2020, dupa o majorare de 15% in septembrie 2019.

“Daca majorarea pensiilor din luna septembrie a anului urmator nu va mai avea loc, aceasta ar reduce presiunile vizand majorarea veniturilor pentru a acoperi cheltuielile”, subliniaza Fitch

“Pe ansamblu, credem ca incertitudinea politica creste riscurile la adresa finantelor publice si a supraincalzirii economiei in avanpremiera unei perioade electorale aglomerate. Abordarea bazata pe improvizatie care a permis Romaniei sa indeplineasca tinta de deficit de 3% in ultimii ani ar putea fi mai dificila, avand in vedere ca ritmul de crestere incetineste, iar oportunitatile de reducere imediata a cheltuielilor devin mai putine”, concluzioneaza analistii Fitch.

Agentia subliniaza ca deficitul bugetar si cel de cont curent sunt principalele slabiciuni la adresa ratingului suveran “BBB minus” cu perspectiva stabila de care beneficiaza Romania. Un proces de elaborare a politicilor mai predictibil si mai credibil ar sustine mai bine consolidarea fiscala sau masurile de imbunatatire a stabilitatii macroeconomice, este de parere Fitch.

La finalul saptamanii trecute, agentia de evaluare financiara Standard & Poor’s, a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila, dar a atras atentia ca ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru.