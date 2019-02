Banca Transilvania aniversează primii 25 de ani pe piața bancară românescă.

Acum 25 de ani, fara fast, dar cu mult curaj si cu un capital de 2 milioane de dolari, 46 de antreprenori puneau bazele uneia dintre cele mai de succes povesti de dezvoltare a capitalului romanesc – Banca Transilvania, astazi, cel mai mare grup financiar din Romania, cu peste 31.000 de actionari.

Iată mesajul băncii către români:

“Cu antreprenoriatul in ADN, prin munca, entuziasm si investitii in oameni, tehnologie si infrastructura, in acest timp BT a crescut, de la o echipa de 13 persoane la un grup financiar cu peste 10.000 de angajati in 500 de unitati, in peste 180 de localitati din trei tari. De la primul client la peste 3 milioane de clienti, dintre care 700.000 sunt creditati. De la prima operatiune la peste 2 milioane de operatiuni care au loc zilnic prin intermediul bancii. De la primul client antreprenor, la crearea celui mai mare ecosistem de sustinere a IMM-urilor din Romania. Iar in momente de rascruce, banca s-a reinventat, s-a adaptat si a mers mai departe.

Dezvoltare – acesta este cuvantul care descrie cel mai bine evolutia BT: am crescut de la an la an ca banca, ca numar de clienti finantat, ca numar de angajati, dar mai ales ca si competente unice in finantarea economiei nationale, avand astazi capitaluri proprii de 1,5 miliarde euro. Ne-am dorit si am reusit sa ajungem unul dintre stalpii pe care se sprijina dezvoltarea Romaniei si stim ca avem responsabilitate fata de deponenti si societate.

Finatam spitale, fabrici, scoli, universitati de stat si private, baraje si hidrocentale, autostrazi si cabinete veterinare, dar si sute de mii de oameni. Sustinem tot atatea planuri si vise ale romanilor. Suntem cel mai mare finantator institutional al Statului prin impozite si titluri de stat, precum si al mediului de business romanesc. Facem asta cu capitalul si datorita competentelor acumulate in cei 25 de ani, aici, in tara noastra.

Acesta e doar inceputul. Povestea merge mai departe.

Multumim, romani, multumim, Romania!”

De ziua ei, Banca Transilvania face cinste cu o ofertă aniversară

Campania “25 DE ANI DE BT” cuprinde Creditul pentru nevoi personale cu asiguarare de viata si somaj Practic BT Cu dobanda fixa in lei, dar și Creditul Imobiliar Ipotecare in lei.

Campania este dedicata persoanele fizice se desfasoara exclusiv pe site-ul oficial al Bancii Transilvania și este valabilă în perioada 15.02.2019 incepand cu ora 09:00 pana la data de 16.02.2019, ora 23:59.

Fata de oferta sandard a Bancii Transilvania pentru aceste produse, clientii pot beneficia in Campania “25 DE ANI DE BT” de dobanzi reduse și comisioane zero