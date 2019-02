Banca Transilvania a urcat aproape 50 de locuri in clasamentul Brand Finance Banking 500 2019, publicat de The Banker, cu o crestere de 39% a valorii de brand, de pana la 242 milioane USD, respectiv a ratingului de la A+ la AA. BT este singurul romanesc in clasamentul din 2019.

Pe langa calcularea valorii brandului, Brand Finance determina si forta relativa a brandurilor, pentru care este analizata investitia de marketing si de brand equity – reputatia brandului in randul clientilor, angajatilor si a altor stakeholderi -, respectiv impactul acestora in performanta de piata. Fiecarui brand ii revine un punctaj de la 1 la 100, iar in functie de acesta rezulta un rating intre AAA+ si D, primele fiind cele mai puternice si cel mai bine administrate.

Brand Finance este cea mai mare firma globala independenta destinata evaluarii si strategiei de brand. Aceasta evalueaza anual cele mai valoroase branduri globale din toate sectoarele. Raportul Brand Finance Global 500 2019 a fost lansat la World Economic Forum in Davos. In ceea ce priveste evaluarea celor mai valoroase branduri bancare, analiza este cuprinsa in clasamentul Brand Finance Banking 500.

Banca Transilvania a intrat in acest clasament in anul 2018. In plus, conform topului Brand Finance Romania 500 (2017), BT este cel mai valoros brand bancar romanesc. Povestea brandului Banca Transilvania a inceput in 1994, in Cluj-Napoca.

Banca ruseasca Sberbank reprezinta cel mai puternic brand bancar din lume, cu un scor de 93,1 din 100 si rating AAA+.